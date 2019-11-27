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В Гомеле за взятку судят экс-руководителя инспекции по семеноводству, карантину и защите растений

28.11.2019 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле начались слушания уголовного дела в отношении начальника государственной инспекции по карантину растений Гомельской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, сообщает областной суд. Экс-руководитель обвиняется во взятке.


Руководитель был задержан в апреле с поличным после получения взятки в своем служебном кабинете.

По данным следствия, 38-летний мужчина неоднократно получал незаконные вознаграждения за выписку фитосанитарных сертификатов и актов карантинного контроля (надзора) на экспортируемую сельхозпродукцию.

Следствие установило нескольких эпизодов преступной деятельности обвиняемого, за которые он получал взятки от 10 рублей до 700 долларов.

Обвиняемый признал вину полностью.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле начались слушания уголовного дела в отношении бывшего начальника государственной инспекции по карантину растений. Он обвиняется во взятке.
 
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