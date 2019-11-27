В Гомеле за взятку судят экс-руководителя инспекции по семеноводству, карантину и защите растений

Источник материала: Tut.by

В Гомеле начались слушания уголовного дела в отношении начальника государственной инспекции по карантину растений Гомельской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, сообщает областной суд. Экс-руководитель обвиняется во взятке.





Руководитель был задержан в апреле с поличным после получения взятки в своем служебном кабинете.

По данным следствия, 38-летний мужчина неоднократно получал незаконные вознаграждения за выписку фитосанитарных сертификатов и актов карантинного контроля (надзора) на экспортируемую сельхозпродукцию.

Следствие установило нескольких эпизодов преступной деятельности обвиняемого, за которые он получал взятки от 10 рублей до 700 долларов.

Обвиняемый признал вину полностью.