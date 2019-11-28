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Российские СМИ: в Екатеринбурге убили мальчика из Беларуси

28.11.2019 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Екатеринбурге убили мальчика из Беларуси, сообщает Znak.com. По данным интернет-газеты, тело ребенка нашли в лесопарке в городе. Как рассказал изданию источник в силовых структурах, мать мальчика сообщила, что помогла мужу спрятать тело сына недалеко от дома. Умер мальчик после того, как насилие к нему применил отец.


Фото: Фото: Яромир Романов, Znak.com

По данным Znak.com, в Екатеринбург родители с 9-летним ребенком приехали 4 октября. Жили на съемных квартирах. Ребенок погиб 5 ноября. Однако об убийстве стало известно 26 ноября. Информация об этом поступила на телефонную линию «Ребенок в опасности» СУ СКР по Свердловской области. После сигнала следователи выехали на место и обнаружили изувеченное тело.

По одной из версий, мальчик был убит на религиозной почве.

Издание сообщает, что мама мальчика — гражданка Беларуси. Сейчас, пишут, женщина находится на родине. Следствие собирается добиться ее экстрадиции.

Отца ребенка — гражданина России — до сих пор разыскивают, он является подозреваемым по уголовному делу по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство).

В МВД и Следственном комитете Беларуси ситуацию пока не комментируют.

 
 
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В Екатеринбурге убили мальчика из Беларуси, сообщает Znak.com. По данным интернет-газеты, тело ребенка нашли в лесопарке в городе.
 
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