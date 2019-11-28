В Ивье прошел областной фестиваль творчества молодых инвалидов

Источник материала: Вороновская газета

Люди с ограниченными возможностями обладают поистине неограниченными способностями.

В этом можно убедиться на XI областном фестивале творчества молодых инвалидов «Когда мы вместе — мы сильнее», который проходит сегодня в Ивье, сообщает. В этом году мероприятие посвящено 75-летию Гродненской области.

Атмосфера праздника и творчества чувствуется уже на входе в районный Дом культуры. Тут и там встречаешь участников в оригинальных нарядах. Одни в средневековых костюмах, другие в солдатской форме, третьи в образе клоунов… Всего на фестиваль приехали около 250 человек из отделений дневного пребывания для инвалидов территориальных центров социального обслуживания населения города Гродно , Гродненской области, Василишковского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития, Гродненского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Новогрудского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В фойе второго этажа Дома культуры развернулась выставка хенд мейд- изделий участников фестиваля. Экспозицию в этом году составили гербы районов, созданные в самых оригинальных техниках. Ребята использовали и соломку, и лен, и пенопласт, древесную кору и простую бумагу. Необычным гербом — знатной дамой в красном наряде с серебряной книгой в руках, — изготовленным в технике квиллинг, или бумагокручение, представили хозяева нынешнего фестиваля ивьевчане. Автор работы 23-летний посетитель отделения дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Ивьевского района Борис Рыжкин рассказывает, что потратил на создание герба около двух месяцев:

— Из узких и длинных полосок бумаги скручивал маленькие капельки, а затем из этих модулей складывал панно. Всего понадобилось около 4500 таких модулей.







Фестиваль продолжается на главной сцене Дома культуры. Перед участниками и гостями с приветственным словом выступает заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Лидия Носуль: продолжается на главной сцене Дома культуры. Перед участниками и гостями с приветственным словом выступает — Сегодняшний фестиваль — особое мероприятие, которое призывает здоровых людей задуматься о милосердии, протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке, выделяет всех тех, кто не остается равнодушным к мужеству, упорству, талантам и способностям, умению настойчиво идти к поставленной цели. Участники фестиваля обладают удивительной силой воли и, несмотря на недуг, сохраняют радость жизни. Многие, превозмогая жизненные трудности, добиваются успехов в учебе, спорте, творчестве и труде, что вызывает подлинное уважение.







с ограниченными возможностями . И видно, что самим участникам выступление на сцене доставляет огромное удовольствие, несмотря на определенное волнение. Специалист по социальной работе Лидского районного территориального центра социального обслуживания населения Ирина Лысковская подтверждает: Участники сменяют друг друга на сцене. Поют, танцуют, декламируют стихи, презентуют сценические миниатюры и театральные композиции. Да так талантливо и умело, что не сразу и поймешь, что артисты. И видно, что самим участникам выступление на сцене доставляет огромное удовольствие, несмотря на определенное волнение.подтверждает: — Ребята с удовольствием ездят на такие фестивали. Для них это источник ярких эмоций и впечатлений, возможность встретиться с друзьями. А за время проведения фестиваля мы нашли немало добрых друзей из других территориальных центров.





На память о фестивале участникам вручаются дипломы и призы. Но, похоже, увезут они с собой что-то более ценное — теплые воспоминания о празднике, который действительно удался. Областном фестиваль творчества молодых инвалидов «Когда мы вместе — мы сильнее» проводится на Гродненщине с 2009 года. В прошлом году праздник принимал областной центр, в следующем году талантливые инвалиды со всей области встретятся в Вороново.