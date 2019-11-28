Избил, облил, выгнал на балкон, потом - из дома. В Витебске отца судят за истязание 4-летнего малыша

Источник материала: Tut.by

В суде Первомайского района Витебска 28 ноября начался процесс по делу мужчины, которого обвиняют в истязании сожительницы и 4-летнего сына . По материалам следствия, гражданскую жену он избивал систематически, а ребенка — однажды. В тот вечер, 11 августа, пьяный мужчина избил сожительницу, и та ушла из дома. Затем он раздел малыша, облил его холодной водой, выставил на балкон, а потом — и вовсе из квартиры. Мальчик переночевал в соседской коляске в подъезде. Утром его нашли соседи. Ребенок получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, ушибы. Сегодня отец в суде говорит, что не помнит, чтобы избивал сына: «Я его люблю и всегда любил, никогда пальцем не трогал».



Суд Первомайского района Витебска. Фото: Игорь Матвеев

Мужчину обвиняют по пяти статьям УК: ч. 1 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения); ч. 1 и 2 ст. 154 (Истязание); ст. 155 (Причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности); ч. 3 ст. 159 (Оставление в опасности); ст. 186 (Угроза убийством).

Напомним, утром 12 августа этого года соседи нашли на лестничной площадке многоэтажки 4-летнего мальчика, семья которого живет в их подъезде. На теле у ребенка были травмы. Жильцы позвонили в милицию. Выяснилось, что накануне — вечером 11 августа, 31-летний мужчина напился и избил сожительницу. Женщина ушла из дома. Мужчина продолжил пить, а затем избил сына и выгнал его из квартиры. Ребенок уснул на площадке в соседской детской коляске. Утром его доставили в больницу. К медикам с побоями обращалась и мать малыша. Следователи установили, что мужчина избивал гражданскую жену и раньше. Женщина вспомнила о девяти случаях побоев. С 12 августа мужчина под стражей.

В какой семье жил пострадавший мальчик

Обвиняемому Руслану Л. — 31 год. Он родился в Витебске, ранее не судим. До задержания официально был безработным. Однако до этого работал водителем такси и скорой помощи, ездил на стройки в Россию, трудился грузчиком. Мужчина состоял на учете у нарколога, кодировался от алкогольной зависимости.

С гражданской женой Татьяной В. мужчина жил последние 6 лет — в ее четырехкомнатной квартире в Витебске. В 2014 году у них родился сын Артем.

Татьяне — 42 года, она санитарка в больнице. Кроме Артема, у нее есть еще трое детей. Сыну — 24 года (он уже женат), дочери еще несовершеннолетние: Ульяне 17 лет, Яне — 10. У старшего сына и старшей дочери — один отец, у младшей дочери — второй.

Пострадавшему Артему уже исполнилось 5 лет. Руслана и Татьяну лишили родительских прав на мальчика. Сейчас его воспитывает 70-летняя бабушка Нина (мама Татьяны). Ульяна живет со своим отцом, а Яна — со своим.

— Отцы девочек характеризуются положительно, — рассказывали ранее TUT.BY в отделе образования Первомайского района Витебска.

Артем, Ульяна и Яна ранее признавались находящимися в социально опасном положении. Срок их пребывания в этом статусе неоднократно продлевали.

— В марте 2019 года семью сняли с учета — в связи с улучшением ситуации. Но выводы учреждения образования о семейном благополучии были явно поспешными и необоснованными, — считают в прокуратуре Витебска.

Обвиняемый: «У меня все внутри кипело: я сильно ревновал жену»

На первом судебном заседании не было потерпевшей Татьяны В. По этой причине обвиняемый Руслан Л. отказался давать пояснения. Мужчина заявил, что будет говорить, когда на процесс придет его жена.

Как говорится в материалах дела, Руслан систематически избивал Татьяну. Женщина рассказала следствию о девяти таких случаях, начиная с середины ноября 2018 года. Однажды во время ссоры год назад сожитель сломал ей палец на руке, сдавливал руками шею и угрожал убийством.

Вечером 11 августа этого года в семье произошел очередной конфликт. На теле женщины на этот раз насчитали 48 травм, в том числе перелом ребра.

Прокурор зачитала объяснения, которые Руслан дал в ходе следствия:

«Когда я выпивал, срывался на Татьяне. Около двух лет назад у нас начались ссоры на почве ревности. Жена также раньше злоупотребляла спиртным. Но после того, как у нее забрали детей, перестала пить.

9 августа Татьяна пошла на свадьбу к старшему сыну. Вернулась, все было нормально. А 10 августа снова ушла из дома и вернулась только через сутки, днем 11 августа. Все это время мы с сыном были дома одни.

Когда жена вернулась, я спросил, где она была, почему нас бросила. Она пояснила, что у своей матери. Я не поверил. У меня все внутри кипело: я ее сильно ревновал. Стал бить жену. Но сын этого не видел: был в другой комнате. Потом я смотрел телевизор.

Позже снова стал бить жену. Она упала, я бил ее ногами.

Затем одел сына, и мы с ним пошли на улицу. Когда вернулись — Татьяны дома уже не было. Я взял компьютер, и мы поехали с сыном в ломбард. Там я заложил компьютер за 100 рублей. Зашли в магазин, я купил водки, пива, сарделек, а также конфет сыну.

Дома я сел на кухне пить, а сын смотрел телевизор. Потом сын сказал, что хочет спать. Снял кофту и штаны и лег. Потом уснул и я.

Проснулся около девяти часов утра. Артема дома не было. Я подумал: приходила Татьяна и забрала его. Уснул дальше. Проснулся к обеду — в квартире уже была милиция. Того, что я избивал сына — не помню, но и не отрицаю этого».

Мальчик: «Папа бил маму. Потом бил меня»

По версии следствия, отец избил Артема, нанеся ему не менее четырех ударов ногами и руками по голове и грудной клетке. Затем раздел ребенка, облил его холодной водой и выдворил на балкон — в тот августовский вечер на улице уже было темно и довольно прохладно для лета: +14 градусов. Все это сопровождалось нецензурной бранью в адрес малыша.

После этого отец выгнал мальчика — голышом, облитого водой — на площадку в подъезде (семья жила на втором этаже в 14-этажном доме). И закрыл за собой входную дверь.

При этом мальчик, как отметила прокурор, нуждался «в безотлагательной медпомощи».

Нашли ребенка на площадке соседи уже утром 12 августа — он спал в чужой коляске, которая стояла на площадке. Эти же люди и вызвали скорую. Пока она приехала, малыш находился в квартире у соседей.

Врачи в больнице зафиксировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные гематомы, ушибы.

С Артемом беседовала психолог. И этот разговор зачитала на суде прокурор. Мальчик рассказал специалисту:

«Папа бил маму. Потом посадил ее в чулан. Папа выключил там свет, и маме было страшно. Потом мама ушла. Папа бил меня ногами и руками. И кидал меня. А потом выгнал меня на площадку. Я сел в уголочке, а потом сам залез в коляску. Мы с мамой лежали в больнице».

Практически все время Руслан сидел на суде, опустив голову на руки, и выглядел внешне безучастным к происходящему. Но когда зачитывали признания сына, мужчина заплакал.

На вопрос судьи, от чьих действий у ребенка возникли такие повреждения, Руслан ответил:

— Наверное, от моих. Но я не помню, причинял ли я их. Я был очень сильно пьян. Конфликта с сыном у меня не было. Мы легли спать с ребенком. Что было потом, не помню. Я никогда пальцем сына не трогал. Я его любил и люблю.

Бабушка — об отце внука: «Трезвый — нормальный, а как выпьет — жестокий»

Бабушка Артема, 70-летняя Нина Я., с которой сейчас живет мальчик, рассказала TUT.BY, что ее дочь Татьяна лишена родительских прав в отношении троих детей. Но она постоянно навещает сына:

— Татьяна часто к нам приходит. Мальчик по ней скучает, спрашивает: когда мама придет.

Почти каждый день бабушку навещает и внучка Яна. А старшая внучка Ульяна живет с бабушкой в то время, когда ее отец-дальнобойщик уходит в рейс.

О гражданском муже дочери Нина Я. отзывается так:

— Он просто жестокий человек — и все. Трезвый — нормальный. А как выпьет — такая жестокость у него появляется! Но жестоко он относился только к дочке. А детей он раньше никогда не обижал. И девочек, хоть они ему не родные, никогда не бил. Артема избил только раз — в тот вечер. Я не знаю, почему он ревновал мою дочь. Никакие мужчины, как он говорит, ей не звонили. Звонили только отцы девочек: можно ли взять к себе на выходные детей. Она не запрещала этого.

Пожилая женщина переживает из-за ситуации в семье дочки:

— Как человека, мне Руслана жалко. Как он относился к дочке, как жил с ней — это одно. Но то, как поступил с внуком… Я не могу даже об этом говорить. Навошта так сильно мальчика избил? У него не вся голова, но правая сторона головы точно была синяя… Четыре дня мальчик пролежал в больнице.

По мнению бабушки, Руслан должен понести наказание «по закону — какое даст суд».

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