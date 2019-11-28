Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 29 ноября

Источник материала: Газета Авангард





Туман и гололедица ожидаются местами в Беларуси 29 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет преобладать облачная погода. На большей части территории прогнозируются осадки (дождь, по восточной половине возможен мокрый снег), местами туман. Ночью и утром по восточной половине ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет южным, юго-западным 4-9 м/с. Ночью прогнозируется от 0 до 5 градусов тепла, по восточной половине страны — 1-3 градуса мороза. Днем столбики термометров поднимутся до 1-6 градусов выше нуля, в западных районах — до 8 градусов.-0-