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Майору милиции в отставке Николаю Косточко из Борисова -90 лет

28.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Николай Андреевич Косточко – самый возвратной (из ныне здравствующих) ветеранов Борисовской милиции. В свое время он большую часть своей служебной деятельности отдал службе в должности районного участкового. В 1957 году Николай Андреевич стал первым милиционером-водителем единственной на то время машины ГАЗ-51 Борисовского ГОВД.

В 1967 году два участка участковых уполномоченных Косточко Николая Андреевича и Орленка Леонида Васильевича были признаны участками образцового общественного порядка на районе. Именно эта награда считалась самой почетной для участкового и являлась наивысшей оценкой за нелегкий труд.

Майор милиции Косточко пользовался большим авторитетом и уважением среди населения и руководителей хозяйств. За свою бытность участкового инспектора милиции офицеру довелось обслуживать территорию десятка сельских советов. За особые заслуги, ему как образцовому милиционеру, правление колхоза им. Чкалова предоставило в служебное пользование автомобиль ГАЗ-69, спустя некоторое время автомобиль был передан в личное пользование офицера.

Ушел на заслуженный отдых Николай Андреевич  30 мая 1985 года с должности старшего участкового инспектора милиции Борисовского ГОВД в звании майора милиции с выслугой более 35 лет.

Временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Борисовского РУВД по идеологической работе и кадровому обеспечению  подполковник милиции Виталий Белоцкий поздравил ветерана со столь знаменательным праздником, 90-летием, и от имени личного состава поблагодарили за трудовой вклад и самоотверженную службу в органах внутренних дел. Пожелав крепкого здоровья и благополучия, офицер вручил юбиляру памятный подарок.

К теплым словам поздравления присоединились председатели ветеранских ячеек Борисовского РУВД подполковник милиции в отставке Надежда Ивановна Крачковская и подполковник милиции в отставке Михаил Иванович Волков.

Несмотря на возраст, Николай Андреевич находит в себе силы совершать короткие дневные прогулки и вести домашнее хозяйство на своем участке… Хочется пожелать нашему юбиляру доброго здоровья и еще, как минимум, отметить 100-летний юбилей!

https://minobl.mvd.gov.by

 
 
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Сотрудники Борисовского РУВД с 90-летним юбилеем поздравили майора милиции в отставке Николая Андреевича Косточко
 
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