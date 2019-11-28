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Делегация Минздрава изучает опыт Южной Кореи

28.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Специалисты Ильсанской больницы продемонстрировали белорусским коллегам опыт работы системы клинико-затратных групп в Южной Корее. Также сегодня были показаны предварительные итоги пилотного проекта по внедрению новой системы клинико-затратных групп в Южной Корее, укреплению здоровья и проведению медицинских осмотров в целях управления расходами на здравоохранение.

Ильсанская больница принадлежит страховой компании. Она имеет очень важное значение для НСМС, так как теперь появилась возможность использовать данные для анализа стоимости медицинских услуг. Отметим, что большинство медицинских учреждений в Корее (свыше 90 %) являются частными.

Как рассказали белорусской делегации представители больницы, практически все нововведения, касающееся медицинского страхования, изначально ​ внедряются именно в данном учреждении.

Также белорусским врачам был представлен анализ влияния внедрения системы КЗГ на качество медицинских услуг с использованием интегрированных данных от единого страховщика и механизм службы медицинских осмотров в целях выявления заболеваний на ранней стадии и сбора национальных данных о состоянии здоровья путем посещения центра медосмотров на базе больницы.

http://minzdrav.gov.by

 
 
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