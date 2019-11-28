Больницу сестринского ухода в Могилеве хотят переселить

Источник материала: Tut.by

Больницу сестринского ухода в Могилеве планируют переселить в более современное здание. Возможно, на первый этаж какого-нибудь общежития, пишет Mogilevnews.by.



Фото: Яндекс. Карты

Больница сестринского ухода создана в 2005 году в приспособленном помещении, построенном в 60-е годы прошлого века. В ней оказывают медпомощь пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, требующим постоянного круглосуточного медицинского наблюдения и ухода, но не требующим интенсивного оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

Учреждение рассчитано на 60 койко-мест. Его услуги востребованы.