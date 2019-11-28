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Больницу сестринского ухода в Могилеве хотят переселить
28.11.2019 18:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Больницу сестринского ухода в Могилеве планируют переселить в более современное здание. Возможно, на первый этаж какого-нибудь общежития,
Больница сестринского ухода создана в 2005 году в приспособленном помещении, построенном в 60-е годы прошлого века. В ней оказывают медпомощь пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, требующим постоянного круглосуточного медицинского наблюдения и ухода, но не требующим интенсивного оказания медицинской помощи в стационарных условиях.
Учреждение рассчитано на 60 койко-мест. Его услуги востребованы.
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Возможно, для этого выделят первый этаж какого-нибудь общежития.
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