Семейные распродажи в Минске пройдут в трех ТЦ

В Минске 29 ноября пройдет «черная пятница» в тематическом формате. В ТРЦ «Титан» и «Тивали» устроят семейные распродажи со скидками до 70%, а в ТЦ «Трюм» сбросят до 70% цены на мебель и предметы интерьера.

Самая масштабная «черная пятница» будет в ТРЦ «Титан». В распродаже участвуют около 150 магазинов. В частности, цены снизят магазины одежды, техники и ювелирных изделий. Среди брендов – Sister's, Edelica, Organic beauty, «Мономах», «Кравт» и Good Shop. Также предоставят скидки около 30 детских магазинов. Заодно можно будет за полцены сходить в контактный зоопарк и развлекательный центр «Маша и Медведь».

В ТРЦ «Тивали» цены снизят около 200 магазинов, которые обрушат цены до 70%. «Постройнеет» в цене взрослая и детская одежда, трикотаж, игрушки и другие товары. Порадуют посетителей и развлекательные объекты.

В ТЦ «Трюм» пройдет мебельная «черная пятница». Распродажи будут вечерними – начнутся с 17 часов. Подешевеют диваны, сантехнику, столы, двери и другие предметы интерьера. Скидки составят до 70%. Работать торговый центр будет до последнего покупателя.

«В этом году «черная пятница» пройдет на новом уровне. Большинство ритейлеров ответственно отнеслись и мероприятию и заранее подготовили товары по ощутимым скидкам. Это позволит торговым сетям обновить коллекции и расширить свою аудиторию, а покупателям – сэкономить на покупке товаров», – отмечают организаторы.

«Черная пятница» проводится в Минске около пяти лет. Одним из первых ее провел ТРЦ «Титан», после чего традицию подхватили и другие торговые центры.