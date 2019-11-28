Осторожно, гололед! Синоптики объявили оранжевый уровень на ближайшую ночь и завтрашнее утро

Источник материала: Tut.by

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гололеда и тумана.





Гололеды, наблюдающиеся по центральным районам республики, с 19 до 24 часов распространятся на восточную часть страны и сохранится до 10−11 часов пятницы.

На дорогах ожидается гололедица. С 19 до 23 часов в юго-западных и центральных районах ожидается туман при видимости 100−500 м и сохранится в течение ночи.

В столице наблюдающийся по городу гололед сохранится в первую половину ночи 29 ноября. На дорогах ожидается гололедица. В период с 21 до 24 часов по городу ожидается туман при видимости 100−500 м, который сохранится в течение ночи.