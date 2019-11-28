Приговоренного к пожизненному вновь судят - по делу 18-летней давности

Источник материала: Tut.by

28 ноября Минский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Сергея Дёвкши, который обвиняется в покушении в 2001 году на убийство сотрудника органов внутренних дел.



Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН

Необычность дела в том, что потерпевший не опознал обвиняемого, а Дёвкш уже 15 лет отбывает пожизненное наказание за убийства и другие преступления.

Процесс ведет судья Диана Кучук. Обвинение представляет Максим Чуприс.

Вину не признал

45-летнего Сергея Дёвкшу в суд привезли в оранжевой робе — такую носят отбывающие пожизненное наказание. Обвиняемый ведет себя оживленно, задает вопросы пострадавшему, улыбается и смеется. Даже громко, за что получил замечание от судьи.

К началу процесса в зале суда у Дёвкши не было группы поддержки — ни родных, ни знакомых, но после перерыва появились две женщины — одна родная сестра, другая двоюродная, как они сказали суду.

Дёвкш в их сторону не смотрел, а в перерыве быстро ходил по клетке — два с половиной шага в одну и столько же в другую сторону.



Анна Стрелкова. Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН

Еще до начала процесса обвиняемый обратился к своему адвокату Анне Стрелковой: «Пусть снимут с меня наручники в клетке. Я же не могу ничего записать». Потом с этой же просьбой обратился к судье, которая отметила, что данный вопрос решает конвой.

Начальник конвоя сказал, что, поскольку подсудимый отбывает пожизненное наказание, «предприняты усиленные меры конвоирования, предусматривающие наручники». Браслеты на запястьях оставили, а Дёвкшу пообещали позже предоставить протокол судебного заседания.

В суде Сергей Дёвкш вину не признал и заявил, что даст показания после того, как допросят свидетелей.

Потерпевший не узнает обвиняемого

Согласно версии обвинения, ночью 20 октября 2001 года Дёвкш находился на стадионе Минского государственного политехнического колледжа. Когда к нему подошли сотрудники милиции и попросили предъявить документы, Дёвкш не менее трех раз выстрелил из огнестрельного оружия в сержанта милиции Владимира Баслыка, ранив его в левую половину грудной клетки. Впоследствии ранения были признаны легкими.

Баслык применил табельное оружие, но Дёвкшу удалось скрыться.

Владимир Баслык на два года старше Дёвкши, всю жизнь работал в милиции, ушел оттуда на пенсию.

Пострадавший Баслык рассказал, что в момент инцидента было очень темно, на голове у стрелявшего «был головной убор, вроде бы кепка». Мужчина был одет в кожаную куртку чуть ниже пояса:

«Я предложил предъявить человеку документы. Он попытался убежать, я побежал за ним, в момент, когда уже мог схватить руками, вдруг вспышка — он начал стрелять на ходу. Был выстрел, потом второй, я уже не помню. Я начал доставать пистолет, но нападавший бежал змейкой».

Баслык несколько раз (не менее пяти) выстрелил из табельного пистолета, хотя, говорит, что стрелять боялся, потому что недалеко был жилой дом.



Представитель прокуратуры Максим Чуприс. Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН

Пострадавший, говоря о повреждениях в результате выстрела, сказал, что «почувствовал боль в области грудной клетки слева, но бежать продолжал». Позже на своих ногах пошел пешком в РОВД. Там пуля и выпала из раны — прошла навылет, как оказалось.

После этого около трех недель Баслык находился на лечении в больнице. Говорит, что какое-то время не мог спать — «было больно, что не задержал». После этих слов обвиняемый Дёвкш засмеялся.

Баслык полагал, что гнался за человеком, совершившим грабеж, так как незадолго до этого по рации передали сообщение о том, что на улице ограбили женщину. Баслык рассказал, что был введен план «Сирена», это когда, пояснил потерпевший, «весь город на уши становится, все службы поднимаются по тревоге, все идут в ружье, идет розыск преступника».

Сейчас Баслык не опознает Дёвкша как стрелявшего в него человека. Говорит, что слишком много лет прошло, а точнее — восемнадцать. К тому же тот был со щетиной, а Дёвкш сейчас чисто выбрит.

Свидетели путаются в показаниях

Свидетель Сергей Зенчик, который в то время проходил срочную службу в армии и патрулировал улицы с Баслыком и еще одним военнослужащим, рассказал суду, что в тот момент думал, что они задерживают преступника:

«Старшим был Баслык. Если бы решал я, то сначала бы его скрутил, затем разбирались бы. Но Баслык всё решил сделать по уставу».

В том, что той ночью в Баслыка стрелял именно Дёвкш, он уверен на 90%: «Скулы, форма лица его, но на 100% я его не опознаю».

Также Зенчик утверждает, что Баслык стрелял не в процессе преследования, а находясь на одном месте. А преследование стало возможным, когда Баслык перестал стрелять.

А вот по поводу внешности Зенчик с Баслыком согласен. Говорит, что мужчина был небрит несколько дней.

Еще один участник патруля Виктор Тябус сказал в суде, что за стрелявшим побежали он и Зенчик, а не Баслык. Свидетель Тябус не опознал в Дёвкше стрелявшего в Баслыка человека.

Баслык рассказал, что позже, когда он лежал в больнице, ему показывали фоторобот Дёвкши, который к тому времени уже подозревался в убийстве другого милиционера. Этот же фоторобот был и в служебной книжке у Баслыка, ему было известно, как выглядит Дёвкш.

Однако, отвечая на вопрос, узнал ли он Дёвкшу в стрелявшем, снова повторил, что «было темно, я никого не распознал».

После суда Баслык сказал корреспонденту Naviny.by, что не считает возможным утверждать, что опознал обвиняемого, потому что не хочет «брать грех на душу», но назвал Дёвкшу «беспредельщиком, которого нельзя выпускать».



Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН

Кого судят

Сергей Дёвкш родился в Минске, школу так и не окончил — у него неполное среднее образование. Первый раз сел еще несовершеннолетним — в 1991 году за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, освободился в 1994 году.

Потом сидел за хулиганство и незаконное ношение оружия — четыре с половиной года с 1997 года.

Наконец, по приговору Минского городского суда от 14 июля 2004 года был осужден к пожизненному заключению по обвинению в других ранее совершенных преступлениях, среди которых было два убийства. Всего ему вменили пять статей Уголовного кодекса.

В июне 2001 года в квартире одного из домов по проспекту Рокоссовского в Минске после совместного распития спиртных напитков он убил мужчину. Тогда Дёвкш был объявлен в розыск.

А 21 августа того же года, согласно обвинению, он убил офицера милиции, 39-летнего Игоря Кашкана.

Трагедия произошла в квартире одного из жилых домов по улице Жуковского в Минске, где на тот момент находился Дёвкш. У него попросили предъявить документы, он сказал, что возьмет в шкафу. Вместо паспорта достал пистолет ТТ, из которого дважды выстрелил в милиционера, после чего сбежал.

Игоря Кашкана посмертно наградили орденом «За личное мужество». А Дёвкш был объявлен в международный розыск.

Его обнаружили в Польше, куда он выехал по поддельным документам как гражданин Литвы. В июне 2003 года был задержан и через три месяца экстрадирован в Беларусь.

Уже отбывая пожизненный срок, Дёвкшу судили еще раз — в 2009 году за разбой, совершенный до приговора 2004 года. Суд Фрунзенского района Минска признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Этот срок поглотило пожизненное наказание.



Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН

Зачем подняли дело 18-летней давности?

Даже у проходящего по делу в качестве потерпевшего Владимира Баслыка вызывает удивление, что по эпизоду 18-летней давности вдруг дело довели до суда.

В 2003 году, когда Дёвкшу перевезли в Беларусь, следственные органы, похоже, уже рассматривали его причастность к покушению на убийство милиционера. Во всяком случае Баслыка и его напарников по патрулю допрашивали. Проводилось опознание. Однако они Дёвкшу не опознали.

В прошлом году Баслыка вновь вызвали на допрос по этому делу.

Баслык сказал корреспонденту Naviny.by, что не собирается требовать никаких компенсаций, если будет определено, кто в него стрелял.

Еще в 2004 году за два убийства, в том числе сотрудника милиции, Дёвкш вполне мог быть приговорен к расстрелу. Но его спасло то, что он был задержан в Польше, по договору с которой Беларусь обязалась не казнить экстрадированных из этой страны преступников.

Однако даже у пожизненно осужденных в Беларуси есть возможность выйти на свободу. Теоретически это возможно после 25 лет заключения и при соблюдении некоторых условий, главное из которых — отсутствие дисциплинарных взысканий.

Дёвкш отсидел уже 15 лет из своего пожизненного срока. Сейчас он содержится в жодинской тюрьме № 8 — одном из двух мест заключения в Беларуси, где отбывают наказание приговоренные к пожизненному сроку.



Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН

Среди присутствовавших в суде на начале процесса обсуждалось предположение, что старое нераскрытое дело подняли, чтобы доказать, что в сержанта Баслыка стрелял Дёвкш и не допустить смягчения для него пожизненного наказания.