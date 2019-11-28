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Сестры-подростки вынесли из шкафа в доме подруги больше 9 тысяч евро

29.11.2019 06:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске подростки украли в доме подруги больше 9 тысяч евро. Деньги сестры отдавали своей маме. Об этом сообщает столичная милиция.

Минчанин сообщил правоохранителям, что из его квартиры похищено больше 9 тысяч евро. Оказалось, деньги забирали подруги его 11-летней дочери. Подросткам 14 и 16 лет, это сестры.

Девушки пояснили, что нашли деньги в шкафу, когда играли в «прятки». С августа по ноябрь они забирали из шкафа деньги: сначала небольшие суммы, а потом и до 1500 евро за раз. За четыре месяца сестрам удалось похитить 9500 евро.

Милиция установила, что деньги подростки передавали своей матери. Валюту потом вместе тратили на дорогую косметику, парфюмерию, одежду.

Во время обыска в квартире оперативники изъяли 1400 евро, еще порядка 1000 евро нашли в кошельках сестер.

Подростков могут привлечь к уголовной ответственности за кражу. Возможное наказание — лишение свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без него.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушки пояснили, что нашли деньги в шкафу, когда играли в «прятки». С августа по ноябрь они забирали из шкафа деньги: сначала небольшие суммы, а потом и до 1500 евро за...
 
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