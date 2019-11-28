Туман и мокрый снег. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте похолодает. В город придут мокрый снег и туманы, сообщает pogoda.by .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу утром будет облачно с прояснениями и мокрым снегом. После обеда осадков не предвидится. Температура воздуха — +1…3°С.

В воскресенье утром будет около 0 °C. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла, возможен мокрый снег. Вечером опустится туман. Видимость составит 500−800 метров.

Хороших выходных!

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