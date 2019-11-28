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Мокрый снег и даже метель. Погода в Гродно в выходные

29.11.2019 06:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Готовьтесь: в Гродно в выходные обещают мокрый снег и даже метель. Будет холодно, немного ветрено и пасмурно, сообщает pogoda.by.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В субботу в дневные часы — +1…+3 °C. Сплошная облачность, возможен мокрый снег и слабый ветер. Вечером возможна метель.

В воскресенье = облачно с прояснениями. Днем — +0…2 °C и мокрый снег. Утром и вечером — заморозки.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Готовьтесь: в Гродно в выходные будет холодно.
 
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