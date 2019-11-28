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Лесхоз в Россонском районе отгружал лес без предоплаты и по низким ценам. За все ответит директор
29.11.2019 06:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директор лесхоза в Россонском районе давал указания подчиненным отгружать древесину покупателям без предоплаты и по низким ценам. Ущерб — более 61 тыс рублей. Возбуждены два уголовных дела за превышение служебных полномочий,
По договорам с фирмами-покупателями лесхоз должен продавать древесину только после стопроцентной предоплаты. Однако директор распоряжался, чтобы продукцию отгружали и тем, кто не внес предоплату, и организациям-должникам. В итоге лесхоз потерял более 44 тысяч рублей.
Кроме того, два месяца по приказу директора лесхоз продавал древесину не по биржевым ценам, а по более низким. Ущерб составил 17 тысяч рублей.
Возбуждены два уголовных дела за превышение служебных полномочий.
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Ущерб составил более 61 тысячи рублей. Возбуждены два уголовных дела за превышение служебных полномочий.
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