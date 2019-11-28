Лесхоз в Россонском районе отгружал лес без предоплаты и по низким ценам. За все ответит директор

Источник материала: Tut.by

Директор лесхоза в Россонском районе давал указания подчиненным отгружать древесину покупателям без предоплаты и по низким ценам. Ущерб — более 61 тыс рублей. Возбуждены два уголовных дела за превышение служебных полномочий, сообщает КГК.

По договорам с фирмами-покупателями лесхоз должен продавать древесину только после стопроцентной предоплаты. Однако директор распоряжался, чтобы продукцию отгружали и тем, кто не внес предоплату, и организациям-должникам. В итоге лесхоз потерял более 44 тысяч рублей.

Кроме того, два месяца по приказу директора лесхоз продавал древесину не по биржевым ценам, а по более низким. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Возбуждены два уголовных дела за превышение служебных полномочий.