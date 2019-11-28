Зима пока задерживается. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Многие города уже не первый день засыпает снегом, но в Гомель зима пока не спешит. Возможно, что-то изменится в выходные?





Особых перемен от природы в ближайший уик-энд гомельчанам ждать не придется, обещает сайт pogoda.by.

В субботу +3°C, пасмурно и ветер порывами до 14 м/с.

В воскресенье ветер стихнет, а температура понизится до минус 2 °C.

Хороших выходных!

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