Поток льготных авто, гид по «черной пятнице», кофе в таблетках и как звучит «Пагоня» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Знаете ли вы, что 80% потребителей молотого кофе во всем мире заваривают его в чашке, просто заливая водой? Так вот белорусы смогли облегчить жизнь таким людям: они создали кофе в таблетках. Их, кстати, недавно стали заваривать для пассажиров бизнес-класса на борту самолетов «Белавиа». А вообще необычный продукт уже продается в Грузии, Казахстане, России, Канаде и на американском Amazon. Рассказываем и показываем, как он делается , и быстренько напомним о других событиях, произошедших вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Уже несколько дней в Сети активно обсуждают предложение депутата Анны Канопацкой о гарантиях для экс-президента (пожизненная охрана, медобслуживание, неприкосновенность). Мы посмотрели , какие льготы и гарантии положены экс-президентам соседей и европейских стран.

(пожизненная охрана, медобслуживание, неприкосновенность). Мы , какие льготы и гарантии положены экс-президентам соседей и европейских стран. Полиция не смогла удержать толпу, митинговавшую перед зданием Национального банка Украины в начале недели, и та ворвалась в здание главного финансового регулятора страны. Наш колумнист Александр Федута рассуждает о том, как Незалежная оказалась между дефолтом, Россией и гражданином Коломойским. Тем временем, рейтинг Зеленского за два месяца упал на 20 процентов.

в начале недели, и та ворвалась в здание главного финансового регулятора страны. Наш колумнист о том, как Незалежная оказалась между дефолтом, Россией и гражданином Коломойским. Тем временем, за два месяца на 20 процентов. С апреля у нас работает указ, по которому многодетные семьи и инвалиды получили возможность пригнать машину из Европы дешевле. Сначала машины по льготной растаможке потекли в Беларусь тоненьким ручейком. Но сейчас, по мнению экспертов, этот ручеек может превратиться в полноводную реку. И она может затронуть не только дилеров иномарок, но и Geely. Рассказываем, что творится сейчас на авторынке.

потекли в Беларусь тоненьким ручейком. Но сейчас, по мнению экспертов, этот ручеек может превратиться в полноводную реку. И она может затронуть не только дилеров иномарок, но и Geely. Рассказываем, что сейчас на авторынке. Профсоюзы следили за ценами и недавно поделились результатами. Оказалось, с начала года некоторые продукты ежедневного потребления подорожали больше, чем остальные. И вот о чем идет речь . А вот здесь мы собрали подборку изменений, которые ждут нас в декабре и которые могут повлиять на толщину нашего кошелька (и не говорите, что мы не предупреждали).

больше, чем остальные. И вот . А вот здесь мы собрали изменений, которые и которые могут повлиять на толщину нашего кошелька (и не говорите, что мы не предупреждали). От подобных историй всегда холодеет все внутри. « Раздел малыша, облил его холодной водой, выставил на балкон, а потом — и вовсе из квартиры . Мальчик переночевал в соседской коляске в подъезде. Утром его нашли соседи. Ребенок получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, ушибы. В суде отец говорит, что не помнит, чтобы избивал сына: «Я его люблю и всегда любил, никогда пальцем не трогал». Сходили на суд по этому делу и делимся подробностями.

. Мальчик переночевал в соседской коляске в подъезде. Утром его нашли соседи. Ребенок получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, ушибы. В суде отец говорит, что не помнит, чтобы избивал сына: «Я его люблю и всегда любил, никогда пальцем не трогал». Сходили на и делимся подробностями. Помните, недавно на свободу вышел «батюшка со свастикой»? Вчера стало известно , что его выслали в Россию и ему запрещен въезд в Беларусь. Правда, это усложняет проведение церковного суда БПЦ по его делу. Суд, который лишает сана священника, должен состояться, но он может пройти только на территории Беларуси.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Песню «Погоня» , созданную на основе одноименного стихотворения Максима Богдановича, впервые записали с участием оркестра и хора. Послушайте , ведь это мог быть наш гимн.

, созданную на основе одноименного стихотворения Максима Богдановича, впервые записали с участием оркестра и хора. , ведь это мог быть наш гимн. Профессора Массачусетского технологического института установили , что риск погибнуть в авиакатастрофе — один на 45 миллионов полетов. Но бывают такие даты, которые «черными» для авиации и не назовешь. Одна из них — прошедшее 28 ноября. И вот почему . иначе каки не назовешь. Одна из них — прошедшее 28 ноября.

, что риск погибнуть в авиакатастрофе — один на 45 миллионов полетов. Но бывают такие даты, которые Не исключено, что скоро молодые ребята будут попадать в айтишники раньше, чем смогут легально покупать алкоголь. Но как оказаться в самой прибыльной сфере тем, кто по своей природе гуманитарий? Поговорили об этом с теми, у кого такое уже получилось.

раньше, чем смогут легально покупать алкоголь. Но как оказаться в самой прибыльной сфере тем, кто по своей природе гуманитарий? об этом с теми, у кого такое уже получилось. А как вам такое диво? Огромные моторы с пропеллерами создают мощный восходящий поток воздуха со скоростью 255 км/час. Он удерживает человека, позволяя свободно двигаться, не соприкасаясь с поверхностью. На днях в Минске откроется аэродинамическая труба iFly , показываем , что же это будет (и сколько это будет стоить).

, , что же это будет (и сколько это будет стоить). С 1 января 2020 года о кофе в пластиковом стаканчике и сосиске на одноразовой тарелке в кафе придется забыть. В Беларуси начнет действовать запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Конкретный перечень в ближайшее время определят власти. Кстати, о вредном пластике. В Минске сняли ролик о том, как пакеты пытаются завоевать мир . Смотрите , как забавно получилось.

в заведениях общественного питания. Конкретный перечень в ближайшее время определят власти. Кстати, о вредном пластике. В Минске сняли . , как забавно получилось. Через полтора года мы не сможем так часто обсуждать наряды и шляпки королевы Елизаветы II. Говорят, королева покинет британский трон к своему 95-летию, которое наступит через 18 месяцев. Источники утверждают , что она уже начала неофициально передавать свои полномочия сыну.





ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ

МРТ сейчас — достаточно популярное исследование. Только в одной больнице скорой помощи в Минске за восемь месяцев этого года МРТ сделали почти пяти тысячам человек. Где в Беларуси есть магнитно-резонансные томографы , хватает ли их нам, как на МРТ попасть бесплатно и сколько это стоит, если платить? Вот здесь все подробности (и даже карта).

, хватает ли их нам, как на МРТ попасть бесплатно и сколько это стоит, если платить? Вот все подробности (и даже карта). Сегодня у нас в стране «черная пятница». Устраивать распродажи будут не только магазины, но и общепит, спортивные клубы и даже банки. В некоторых случаях белорусам обещают скидки до 80−90%. Держите гид (по всей стране!) с адресами, где можно сэкономить. Кстати, некоторые начали шопинг еще вчера: в Минске открылся второй H&M. Очередь стала формироваться еще в час ночи. Узнали , зачем первые покупатели пришли так рано и чем второй магазин отличается от первого.





В МВД говорят, что от киберпреступников сейчас страдает не только Беларусь, это мировая тенденция и рассказали , как воруют личные данные владельцев карточек . Но есть и хорошая новость для тех, кто любит «пластик»: в следующем году заплатить бесконтактной картой можно будет в любом автобусе и троллейбусе в Минске.

, . Но есть и хорошая новость для тех, кто любит «пластик»: в следующем году в Минске. Если вы подумываете взять в банке кредит на квартиру, то мы уже подсчитали, сколько вам придется платить каждый месяц (глубоко вдохните — и смотрите ), а если вы уже решили жилищный вопрос и занимаетесь ремонтом, то всегда будет полезно взглянуть на чужой опыт: сегодня покажем вам продуманные и роскошные хрущевки.

О СПОРТЕ

Когда речь заходит о команде Арины Соболенко, то первой приходит на ум фигура ее тренера Дмитрия Турсунова. Но, конечно, он не единственный, кто помогает Арине побеждать. Среди других членов команды Соболенко чаще всего в телеэфиры попадает молодой человек, сидящий на главных теннисных стадионах мира рядом с Турсуновым в боксе игроков. Это Антон Дубров, с которым мы поговорили о работе в команде Соболенко, стрессе во время спарринга с Викой Азаренко и роли деда, тоже известного тренера, в своем становлении.





Борисовский исполком ответил на предложение переименовать улицу и стадион в честь Капского . И этот ответ напоминает попытку очень мягкого отказа.

. И этот напоминает попытку очень мягкого отказа. Минское «Динамо» объявило о подписании двухлетнего двустороннего контракта с канадским голкипером Дэнни Тэйлором.

Все новости четверга, 28 ноября

Ну и в конце — важная напоминалка: Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за гололеда и тумана. Началась эта беда еще вчера — страдали как водители , так и пешеходы . Легкой вам пятницы и будьте здоровы!

Ваша редакция.