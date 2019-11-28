Поток льготных авто, гид по «черной пятнице», кофе в таблетках и как звучит «Пагоня» - все за вчера

Знаете ли вы, что 80% потребителей молотого кофе во всем мире заваривают его в чашке, просто заливая водой? Так вот белорусы смогли облегчить жизнь таким людям: они создали кофе в таблетках. Их, кстати, недавно стали заваривать для пассажиров бизнес-класса на борту самолетов «Белавиа». А вообще необычный продукт уже продается в Грузии, Казахстане, России, Канаде и на американском Amazon. Рассказываем и показываем, как он делается, и быстренько напомним о других событиях, произошедших вчера.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Уже несколько дней в Сети активно обсуждают предложение депутата Анны Канопацкой о гарантиях для экс-президента (пожизненная охрана, медобслуживание, неприкосновенность). Мы посмотрели, какие льготы и гарантии положены экс-президентам соседей и европейских стран.
Полиция не смогла удержать толпу, митинговавшуюперед зданием Национального банка Украины в начале недели, и та ворвалась в здание главного финансового регулятора страны. Наш колумнист Александр Федутарассуждает о том, как Незалежная оказалась между дефолтом, Россией и гражданином Коломойским. Тем временем, рейтинг Зеленского за два месяца упал на 20 процентов.
С апреля у нас работает указ, по которому многодетные семьи и инвалиды получили возможность пригнать машину из Европы дешевле. Сначала машины по льготной растаможке потекли в Беларусь тоненьким ручейком. Но сейчас, по мнению экспертов, этот ручеек может превратиться в полноводную реку. И она может затронуть не только дилеров иномарок, но и Geely. Рассказываем, что творится сейчас на авторынке.
Профсоюзы следили за ценами и недавно поделились результатами. Оказалось, с начала года некоторые продукты ежедневного потребления подорожали больше, чем остальные. И вот о чем идет речь. А вот здесь мы собрали подборку изменений, которые ждут нас в декабре и которые могут повлиять на толщину нашего кошелька (и не говорите, что мы не предупреждали).
От подобных историй всегда холодеет все внутри. «Раздел малыша, облил его холодной водой, выставил на балкон, а потом — и вовсе из квартиры. Мальчик переночевал в соседской коляске в подъезде. Утром его нашли соседи. Ребенок получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, ушибы. В суде отец говорит, что не помнит, чтобы избивал сына: «Я его люблю и всегда любил, никогда пальцем не трогал». Сходили на суд по этому делу и делимся подробностями.
Помните, недавно на свободу вышел «батюшка со свастикой»? Вчера стало известно, что его выслали в Россию и ему запрещен въезд в Беларусь. Правда, это усложняет проведение церковного суда БПЦ по его делу. Суд, который лишает сана священника, должен состояться, но он может пройти только на территории Беларуси.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Песню «Погоня», созданную на основе одноименного стихотворения Максима Богдановича, впервые записали с участием оркестра и хора. Послушайте, ведь это мог быть наш гимн.
Профессора Массачусетского технологического института установили, что риск погибнуть в авиакатастрофе — один на 45 миллионов полетов. Но бывают такие даты, которые иначе как «черными» для авиации и не назовешь. Одна из них — прошедшее 28 ноября. И вот почему.
Не исключено, что скоро молодые ребята будут попадать в айтишники раньше, чем смогут легально покупать алкоголь. Но как оказаться в самой прибыльной сфере тем, кто по своей природе гуманитарий? Поговорили об этом с теми, у кого такое уже получилось.
А как вам такое диво? Огромные моторы с пропеллерами создают мощный восходящий поток воздуха со скоростью 255 км/час. Он удерживает человека, позволяя свободно двигаться, не соприкасаясь с поверхностью. На днях в Минске откроется аэродинамическая труба iFly, показываем, что же это будет (и сколько это будет стоить).
С 1 января 2020 года о кофе в пластиковом стаканчике и сосиске на одноразовой тарелке в кафе придется забыть. В Беларуси начнет действоватьзапрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Конкретный перечень в ближайшее время определят власти. Кстати, о вредном пластике. В Минске сняли ролик о том, как пакеты пытаются завоевать мир. Смотрите, как забавно получилось.
Через полтора года мы не сможем так часто обсуждать наряды и шляпки королевы Елизаветы II. Говорят, королева покинет британский трон к своему 95-летию, которое наступит через 18 месяцев. Источники утверждают, что она уже начала неофициально передавать свои полномочия сыну.
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ
МРТ сейчас — достаточно популярное исследование. Только в одной больнице скорой помощи в Минске за восемь месяцев этого года МРТ сделали почти пяти тысячам человек. Где в Беларуси есть магнитно-резонансные томографы, хватает ли их нам, как на МРТ попасть бесплатно и сколько это стоит, если платить? Вот здесь все подробности (и даже карта).
Сегодня у нас в стране «черная пятница». Устраивать распродажи будут не только магазины, но и общепит, спортивные клубы и даже банки. В некоторых случаях белорусам обещают скидки до 80−90%. Держите гид (по всей стране!) с адресами, где можно сэкономить. Кстати, некоторые начали шопинг еще вчера: в Минске открылся второй H&M. Очередь стала формироваться еще в час ночи. Узнали, зачем первые покупатели пришли так рано и чем второй магазин отличается от первого.
В МВД говорят, что от киберпреступников сейчас страдает не только Беларусь, это мировая тенденция и рассказали, как воруют личные данные владельцев карточек. Но есть и хорошая новость для тех, кто любит «пластик»: в следующем году заплатить бесконтактной картой можно будет в любом автобусе и троллейбусе в Минске.
Если вы подумываете взять в банке кредит на квартиру, то мы уже подсчитали, сколько вам придется платить каждый месяц (глубоко вдохните — и смотрите), а если вы уже решили жилищный вопрос и занимаетесь ремонтом, то всегда будет полезно взглянуть на чужой опыт: сегодня покажем вам продуманные и роскошные хрущевки.
О СПОРТЕ
Когда речь заходит о команде Арины Соболенко, то первой приходит на ум фигура ее тренера Дмитрия Турсунова. Но, конечно, он не единственный, кто помогает Арине побеждать. Среди других членов команды Соболенко чаще всего в телеэфиры попадает молодой человек, сидящий на главных теннисных стадионах мира рядом с Турсуновым в боксе игроков. Это Антон Дубров, с которым мы поговорили о работе в команде Соболенко, стрессе во время спарринга с Викой Азаренко и роли деда, тоже известного тренера, в своем становлении.
Борисовский исполком ответил на предложение переименовать улицу и стадион в честь Капского. И этот ответ напоминает попытку очень мягкого отказа.
Минское «Динамо»объявило о подписании двухлетнего двустороннего контракта с канадским голкипером Дэнни Тэйлором.
Ну и в конце — важная напоминалка: Белгидромет объявилоранжевый уровень опасности из-за гололеда и тумана. Началась эта беда еще вчера — страдали как водители, так и пешеходы. Легкой вам пятницы и будьте здоровы!
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