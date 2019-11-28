Зима начнется с небольшого мороза. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

К выходным температура в Витебске повысится, ожидаются осадки — дождь и мокрый снег, сообщает Белгидромет. В первый день зимы — небольшой морозец.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

30 ноября, в субботу, ночью дождь и до 5 градусов тепла. Днем — порывистый ветер и 0…+2 °С. Вечером возможен снег и до 3 градусов мороза.

В первый день зимы, 1 декабря, в воскресенье, снег. Температура воздуха и ночью, и днем — 0…−2 °С.

Хороших выходных!

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