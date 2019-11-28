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Зима начнется с небольшого мороза. Погода в Витебске в выходные
29.11.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К выходным температура в Витебске повысится, ожидаются осадки — дождь и мокрый снег,
30 ноября, в субботу, ночью дождь и до 5 градусов тепла. Днем — порывистый ветер и 0…+2 °С. Вечером возможен снег и до 3 градусов мороза.
В первый день зимы, 1 декабря, в воскресенье, снег. Температура воздуха и ночью, и днем — 0…−2 °С.
Хороших выходных!
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К выходным температура повысится, ожидаются осадки - дождь и мокрый снег.
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