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Зима начнется с небольшого мороза. Погода в Витебске в выходные

29.11.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К выходным температура в Витебске повысится, ожидаются осадки — дождь и мокрый снег, сообщает Белгидромет. В первый день зимы — небольшой морозец.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

30 ноября, в субботу, ночью дождь и до 5 градусов тепла. Днем — порывистый ветер и 0…+2 °С. Вечером возможен снег и до 3 градусов мороза.

В первый день зимы, 1 декабря, в воскресенье, снег. Температура воздуха и ночью, и днем — 0…−2 °С.

Хороших выходных!

Чтобы непогода не застала врасплох, следи за прогнозом в своем городе каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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К выходным температура повысится, ожидаются осадки - дождь и мокрый снег.
 
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