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За один год жители Беларуси выбрасывают около 4 миллиардов пакетов и 1 миллиарда пластиковых бутылок
29.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Перечисленные действия не только просты в исполнении, но и выгодны для кошелька. Хоррор-мультфильм снят по инициативе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» для движения «Цель 99». Главный герой ролика имеет нетипичный для социальной рекламы негативный характер. Это черный пластиковый пакет, который выглядит как преступник. У преступника бесконечное число сообщников — все они близнецы, одинаково вредные для природы и человека. Внешний вид главного героя соответствует визуалу масштабной экологической кампании «Покед, пакет», в рамках которого и подготовлен видеоролик.
Кампания «Покед, пакет» длится уже полгода. Благодаря ей белорусы увидели проблему избытка отходов, побывав с экскурсиями на столичном мусорном полигоне, узнали, что улица Октябрьская всего за неделю собирает целый автобус пластика, приобрели больше 3 000 эко-сумок по цене пластиковых пакетов. Проект поддержали гимнастка Мелитина Станюта, телеведущая Ольга Рыжикова, мисс мира на инвалидной коляске Александра Чичикова, десятки дизайнеров одежды и еще сотни активных соотечественников. Звезды дефилировали с дизайнерскими авоськами на мусороперерабатывающем заводе и рассказывали о проблеме переизбытка пластиковых отходов своим подписчикам.
Опрос международного исследовательского центра Pew показал, что изменение климата, связанное с загрязнением окружающей среды, — один из главных страхов современного человечества. С экранов телевизоров звучат эмоциональные речи об украденном детстве, а магазины по всему миру каждую минуту продают больше миллиона пластиковых пакетов и другой одноразовой упаковки из неэкологичных материалов.
Эту пластмассовую лихорадку может остановить только изменение собственных привычек: осознанное отношение к каждой покупке, максимальный отказ от всего одноразового, правильная сортировка отходов для их переработки и желание сказать «#покедпакет» лишнему пластику.
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За один год жители Беларуси выбрасывают около 4 миллиардов пакетов и 1 миллиарда пластиковых бутылок
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