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За один год жители Беларуси выбрасывают около 4 миллиардов пакетов и 1 миллиарда пластиковых бутылок

29.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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За один год жители Беларуси выбрасывают около 4 миллиардов пакетов и 1 миллиарда пластиковых бутылок
В интернете появился хоррор-ролик, который учит спасать планету от пластика. Мультипликационный ролик за сорок секунд рассказывает, как бороться с проблемой XXI — избытком отходов пластика. Стратегия действий довольно простая:

  • ходить в магазин с многоразовой сумкой;
  • не упаковывать каждый фрукт в отдельный пакет;
  • использовать кружку вместо одноразовых стаканчиков;
  • приобрести многоразовую бутылку для воды;
  • не использовать одноразовую посуду.

Перечисленные действия не только просты в исполнении, но и выгодны для кошелька. Хоррор-мультфильм снят по инициативе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» для движения «Цель 99». Главный герой ролика имеет нетипичный для социальной рекламы негативный характер. Это черный пластиковый пакет, который выглядит как преступник. У преступника бесконечное число сообщников — все они близнецы, одинаково вредные для природы и человека. Внешний вид главного героя соответствует визуалу масштабной экологической кампании «Покед, пакет», в рамках которого и подготовлен видеоролик.

Кампания «Покед, пакет» длится уже полгода. Благодаря ей белорусы увидели проблему избытка отходов, побывав с экскурсиями на столичном мусорном полигоне, узнали, что улица Октябрьская всего за неделю собирает целый автобус пластика, приобрели больше 3 000 эко-сумок по цене пластиковых пакетов. Проект поддержали гимнастка Мелитина Станюта, телеведущая Ольга Рыжикова, мисс мира на инвалидной коляске Александра Чичикова, десятки дизайнеров одежды и еще сотни активных соотечественников. Звезды дефилировали с дизайнерскими авоськами на мусороперерабатывающем заводе и рассказывали о проблеме переизбытка пластиковых отходов своим подписчикам.

Опрос международного исследовательского центра Pew показал, что изменение климата, связанное с загрязнением окружающей среды, — один из главных страхов современного человечества. С экранов телевизоров звучат эмоциональные речи об украденном детстве, а магазины по всему миру каждую минуту продают больше миллиона пластиковых пакетов и другой одноразовой упаковки из неэкологичных материалов.

«За один год жители Беларуси выбрасывают около 4 миллиардов пакетов и 1 миллиарда пластиковых бутылок! — комментирует директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. —Скорость заполнения мусорных полигонов растет пугающими темпами: если первый участок единственного действующего столичного полигона Тростенецкий заполняли отходами 10 лет, то второй, такой же по вместимости, уже спустя 2 года оказался заполнен наполовину».

Эту пластмассовую лихорадку может остановить только изменение собственных привычек: осознанное отношение к каждой покупке, максимальный отказ от всего одноразового, правильная сортировка отходов для их переработки и желание сказать «#покедпакет» лишнему пластику.

По информации БелТА

 
 
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