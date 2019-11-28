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После смерти мужа жена отказалась от наследства, чтобы не возвращать его долг. Но суд обязал это сделать
29.11.2019 09:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько лет Наталья Михайловна из Витебска оспаривает решение суда: она не хочет принимать наследство, которое досталось после смерти мужа. Пенсионерка написала официальный отказ, но этот документ признали «мнимой сделкой». Женщина уверяет: о долге мужа в 8 тысяч долларов узнала только после его смерти. Сейчас ее дача арестована и выставлена на продажу.
— Представляете, из моей пенсии ежемесячно высчитывают по 79 рублей, на руки чистыми получаю 306. Как мне жить за эти деньги? — 68-летняя Наталья Михайловна (имя и отчество изменены — Прим. TUT.BY) выкладывает перед собой один документ за другим, в последние годы, судя по решениям различных судов, она постоянно отстаивает свои права. За это время выучила Гражданский и Жилищный кодексы, прочла в интернете комментарии адвокатов про все нюансы расписок, изучила вопросы наследства. Наталья Михайловна суды проиграла, но поражение за собой не признает и готовится к очередному заседанию.
Женщина вместе с мужем прожили 40 лет, говорит, у Василия Ивановича было свое дело, она туда не вмешивалась. Никаких финансовых проблем в семье не было, муж зарабатывал, получал пенсию, не сидела без дела и сама Наталья Михайловна.
— Через полтора месяца после похорон узнала: какой-то гражданин России подал в суд, якобы Василий Иванович был должен ему 8 тысяч долларов, есть даже расписки. Кто этот человек, не знаю, один раз видела в офисе мужа, — рассказывает TUT.BY Наталья Михайловна из Витебска.
С того времени и начались суды, которые не заканчиваются до сих пор. После смерти мужчины в 2014 году наследников было трое: жена и двое детей. То время женщина называет кошмаром: нужно было закрывать бизнес мужа, разбираться с заказчиками, которые требовали деньги, с подчиненными. Начались суды по фирме, так имущество покойника, а это машина и оргтехника, оказались под арестом. Позже авто продадут и деньги за него отдадут заказчику Василия Ивановича.
«Люди чаще всего хотят получить наследство, борются за него, а мне оно не надо»
— До сих пор уверена, что муж не брал никаких денег. Не было такой необходимости. Увидев расписки, расплакалась. Почерк отвратительный, да, это писал супруг, но под каким-то воздействием. У Василия Ивановича был каллиграфический почерк, — женщина показывает копию тех самых трех расписок, которые датированы 2013 годом. В них указано: деньги брались в займ летом-осенью 2013 года, срок возврата — сентябрь-октябрь 2013 года. — К чему мне хождения по судам? Решила отказаться от наследства, имею полное право, законом это не запрещено. Люди чаще всего хотят получить наследство, борются за него, а мне оно не надо. В нотариальной конторе написала заявление, успела это сделать в шестимесячный срок, пока не открылось право на наследство. Дети от него отказались еще раньше.
Этот отказ приняли, но через полтора года снова объявился мужнина, который настаивал: Василий Иванович должен денег. Он обратился в суд и тот стал на сторону истца.
«Отказавшись от наследства, ответчица совершила мнимую сделку, поскольку фактически продолжает пользоваться всем имуществом, что свидетельствует о том, что отказ сделан с целью избежать ответственности по долгам наследодателя», — говорится в решении суда Железнодорожного района Витебска.
Отказ от наследства признали недействительным, суд посчитал, что Наталья Михайловна продолжает пользоваться совместно нажитым имуществом — дачей и земельным участком.
— Выходит, мне нельзя вступать на собственную дачу? — возмущается пенсионерка. — Слушайте, так мы в браке были 40 лет. На даче, как и на земельном участке, есть моя доля. В суде спрашивали, что я делала на даче. Траву косила! Мне говорят, нужно было выделить долю в натуре, но я же могу этого не делать, нет такой обязанности. Как пережившая супруга, имею право на ½ долю, свою долю я выделила, а доля мужа, выходит, повисла в воздухе. Но суд заставил меня принять наследство!
Вынужденный должник
Параллельно с этими судами Наталья Михайловна оспаривала расписки, но решение тоже не в ее пользу. Она обязана вернуть 8 тысяч долларов тому, кто дал эти деньги ее мужу. Еще 19 тысяч рублей ей насчитали за пользование чужими деньгами.
— Я этих вообще денег не видела! Уже четыре месяца с моей пенсии удерживают деньги в счет погашения долгов, теперь эта сумма будет больше. Не знаю, что останется от пенсии, — отмечает Наталья Михайловна. — Расписки Василия Ивановича вызывают много вопросов. Договор займа считается заключенным не с момента написания расписки, а с момента передачи денег. Ни в одной расписке нет факта передачи денег. Кто видел, что муж получил эти деньги на руки? Там указано «взял в долг», а не «получил».
В 2017 году женщина обратилась в Комитет судебных экспертиз и предоставила спорные расписки. Вывод: их писал покойный супруг «под воздействием внутренних сбивающих факторов временного характера, не связанных с намеренным изменением почерка (в необычном психофизиологическом состоянии)». Тем не менее долг Наталья Михайловна должна будет вернуть. Сейчас на земельный участок и дачу наложен арест, последняя выставлена на торги за 29 тысяч рублей. Пенгсионерка не согласна и с этим решением, она приводит свои доводы: продавать должны комнату или долю покойного мужа, а не весь дом, ведь ей тоже принадлежит часть дачи.
— У меня хотят забрать все, это неправильно, не по закону. В Гражданском кодексе сказано: наследники отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним имущества. Ко мне перешла ½ доля Василия Ивановича, а моя принадлежит мне по праву. Говорят, дачу продадут, отдадут долг, остальные деньги мне. Так там ничего уже не останется! Пять лет сужусь и ничего не могу доказать. Я вынужденный должник. Зачем тогда нужны нотариусы, если суд может отменить их акт об отказе от наследства?
«Законы так построены, что не могу вернуть свои деньги»
Мы связались с мужчиной, которому по суду Наталья Михайловна должна вернуть деньги, он говорит «этот разговор ему неприятен»:
— Получилось так, что ее муж взял деньги и умер, а она ничего не признает. Я и так чувствую себя обманутым человеком, вынужден ходить по судам столько лет, потому что деньги мне не возвращают. (…) Они уже обесценились. Я потратил столько времени… Если бы знал, что так будет, плюнул бы. Неправильно это все. У нас законы так построены, что не могу вернуть свои деньги столько лет. Что за система такая? Она (Наталья Михайловна — Прим. TUT.BY) унаследовала достаточное количество имущества, чтобы могла рассчитаться со мной давным-давно. Мы много встречались в суде, она говорит: «Ничего отдавать не буду, решение суда не признаю, деньги платить не буду».
Почему вышла такая ситуация? Объясняют адвокаты
TUT.BY попросил трех опытных адвокатов прокомментировать историю Натальи Михайловны. Юристы отмечают: никогда в своей в практике не сталкивались именно с таким случаем, чтобы человека принудили принять наследство, которое он не хочет. У наших адвокатов нет на руках всех материалов дела, они не участвовали в процессе и могут не знать важных нюансов, поэтому выскажутся, исходя из той информации, которая есть в тексте.
— Гражданский кодекс предусматривает, что человек может отказаться от наследства. Для этого необходимо обратиться к нотариусу, — объясняет адвокат Кристина Хома. — После этого, в случае если нет других наследников, доля покойного признается выморочной и отходит государству. Именно на том, кому отошла доля наследодателя, лежит обязанность выплатить долги наследодателя, если они есть, конечно. Что же касается этой истории, проблема возникла из-за того, что женщина выделила свою долю, но не разделила ее. Например, можно было бы забрать себе квартиру и дачу, а земельный участок ушел бы на погашение долга, тогда бы все имущество не арестовывалось. Насколько я поняла, суд признал Наталью Михайловну фактически принявшей наследство, исходя из того, что она пользовалась наследственным имуществом, несла по нему расходы. Вряд ли она оплачивала по ½ доли за дачу, земельный участок.
— А как тогда нужно было пользоваться дачей, чтобы не получить иск будто ты пользуешься всем имуществом?
— Здесь палка о двух концах, тогда человеку нужно доказывать, что он пользовался только своей долей. А это сложно сделать, если нет реального раздела имущества в натуре.
Как отмечает адвокат, вопрос в том, что забрать долю покойного супруга Натальи Михайловны было невозможно при сложившихся обстоятельствах, поэтому дача выставлена на продажу. Если найдется покупатель, вырученные деньги будут делить наполовину: одна часть уйдет на погашение долга, а вторая — Наталье Михайловне. Никто не может забрать деньги женщины за ее долю в совместном нажитом имуществе, она ей принадлежит по закону как пережившей супруге. Важно отметить, что наследник отвечает по долгам наследодателя только в пределах (размере) стоимости перешедшего к нему наследства.
— Вопрос признания отказа от наследства недействительным частично оговорен в Постановлении Пленуму Верховного Суда РБ от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании». В п. 19 уточнено, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или отменен, но может быть признан недействительным по решению суда, — комментирует адвокат Павел Иванюшев. — Сделка признается ничтожной, если отказ совершен лишь для вида, без намерения создать соответствующие юридические последствия — мнимая сделка и другие.
— Кто может обязать человека и при каких обстоятельствах принять наследство?
— По сути, никто не может обязать принять наследство, человек сам может это сделать (в законе два способа: подача заявления нотариусу и фактическое вступление во владение или управление наследственным имущество). Если было подано заявление об отказе от наследства, а затем его признали недействительным, то возникает вопрос о фактическом принятии наследства, а не о понуждении принять его. И если в суде будет установлено, что наследство фактически было принято, то, конечно же, и долги войдут в состав этого наследство. Даже, если о них стало известно позже, потому что принять наследство частично невозможно. Эта ситуация произошла потому, что доля покойного супруга не была выделена. В документах указано: стоимость наследственного имущества превышает стоимость долгов, поэтому и было взыскано в полном объеме, без учета обстоятельства, что часть имущества не относится к объему наследственной массы, а принадлежит второму супругу как совместно нажитое.
Что же касается расписок, они составлены правильно. Законодательном не определены обязательные требования к составлению расписок. Достаточно указать «я взял в долг». Но, если составляется договор займа, где прописывается, что одна сторона обязуется предоставить займ, а вторая — вернуть его, то в данном случае необходимо обязательно указывать, что деньги были получены. Расписок же это не касается, в них уже фиксируется факт реальной передачи денег.
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После смерти мужа жена отказалась от наследства, чтобы не возвращать его долг. Но суд обязал это сделать
Несколько лет Наталья Михайловна из Витебска оспаривает решение суда: она не хочет принимать наследство, которое досталось после смерти мужа. Пенсионерка...
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