|
Метель и морозец с оттепелью. Погода в Могилеве в выходные
29.11.2019 08:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну и погодка за окном! Если вчера поздно вечером вы не заметили, как за пару часов Могилев превратился в сплошной каток, будьте осторожны в эти выходные: переход из осени в зиму будет непростым. По прогнозу — скачки температуры от мороза к оттепели, метель и, не поверите, даже немного солнца. Первая неделя декабря обещает быть такой же.
Сегодня, 29 ноября, будет еще тепло — до +5°С, — но дождливо и ветрено. Небо будет затянуто тучами.
В субботу температура воздуха начнет снижаться. Будет −2…+2°С, ветрено и, в основном, пасмурно. Но днем, возможно, ненадолго выглянет солнце. В середине суток прогнозируют снег, метель.
Воскресенье, 1 декабря, будет морозным — 0…-3°С. Будет пасмурно, без осадков и усиления ветра.
В понедельник ожидаются метель, порывистый ветер и около -1°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот вам и начало зимы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)