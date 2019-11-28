Метель и морозец с оттепелью. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Ну и погодка за окном! Если вчера поздно вечером вы не заметили, как за пару часов Могилев превратился в сплошной каток, будьте осторожны в эти выходные: переход из осени в зиму будет непростым. По прогнозу — скачки температуры от мороза к оттепели, метель и, не поверите, даже немного солнца. Первая неделя декабря обещает быть такой же.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 29 ноября, будет еще тепло — до +5°С, — но дождливо и ветрено. Небо будет затянуто тучами.

В субботу температура воздуха начнет снижаться. Будет −2…+2°С, ветрено и, в основном, пасмурно. Но днем, возможно, ненадолго выглянет солнце. В середине суток прогнозируют снег, метель.

Воскресенье, 1 декабря, будет морозным — 0…-3°С. Будет пасмурно, без осадков и усиления ветра.

В понедельник ожидаются метель, порывистый ветер и около -1°С.

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