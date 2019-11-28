ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска вошла в топ самых спортивных красавиц на конкурсе «Мисс мира»

29.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Белоруска вошла в топ самых спортивных красавиц на конкурсе «Мисс мира»
Фото Национальной школы красоты

Белоруска Анастасия Лавринчук вошла в топ самых спортивных красавиц на конкурсе «Мисс мира», который проходит в Лондоне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национальной школы красоты.

Сегодня конкурсантки сражались за титул «Мисс спорт». Им следовало сдать командный и индивидуальный зачет по спринтерскому бегу, бип-тесту и прыжках в длину с разбега. «По итогу соревнования определился топ-32. Среди самых спортивных красавиц мира и 19-летняя белоруска Анастасия Лавринчук. За это девушке начислили дополнительные баллы, что увеличило ее шансы на корону «Мисс мира — 2019», — рассказали в пресс-службе. Победу в номинации «Мисс спорт» одержала представительница Виргинских островов, на втором месте оказалась девушка из Нигерии, а на третьем — конкурсантка из Тринидада и Тобаго.

Сейчас на сайте missworld.com идет интернет-голосование в номинации «Мисс зрительских симпатий». Финал конкурса состоится 14 декабря.-0-

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Анастасия Лавринчук вошла в топ самых спортивных красавиц на конкурсе "Мисс мира", который проходит в Лондоне. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
Новости дня
Новости общества
 
6 лет колонии. Суд огласил приговор начальнице управления Минздрава, которая отвечала за лекарства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика