Источник материала: Единство

Конечно же, конкурсанты должны были сфотографироваться на своем избирательном участке или у входа в помещение избирательного участка. При этом нужно было не просто сделать снимок, а немного рассказать о его герое (героях) и пояснить, ЗА ЧТО отдали свой голос.

На всю процедуру – запечатлеться и прислать на электронную почту (либо принести снимки в редакцию газеты) – отводилось всего лишь три дня: 16-18 ноября. А 19 ноября редколлегия «Адзінства» уже подвела итоги конкурса и объявила его победителей.

В первую очередь хочется поблагодарить всех конкурсантов за активную жизненную позицию и за участие.

Итак, третье место в фотоконкурсе «Я голосую не потому, что надо, – хочу использовать право своего голоса!» занял сказочный герой Медведь Потапыч. Его ожидает набор чайный из двух предметов. «Делая выбор сегодня, смотрю с надеждой в будущее», – объяснил он.





На втором месте 18-летний учащийся Борисовского государственного колледжа Андрей Москалев. Парень выиграл комплект из шести стаканов. Будущий электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования написал: «Нам, молодежи, нужно достойное трудоустройство, заработная плата, обеспеченность жильем. Готов трудиться на благо Родины!».





Первое место члены жюри единогласно присудили молодой семье борисовчан Тарасевичей: на участке для голосования №31 мама запечатлела на фотокамеру, как папа с сыном выполняют важную миссию. «С раннего возраста мы знакомим своего малыша с окружающим миром. Такое событие, как выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, невозможно пропустить! Надеемся, этот пример для сына станет хорошей традицией. А мы голосовали за счастливое будущее нашей семьи». Семья получит комплект из шести тарелок.





Также решением жюри поощрительного приза удостоена Владислава Крагилева. «На депутатов возлагаем большие надежды, считая, что нынешняя ротация кадров подвигнет на новые изменения в социально-политическом укладе страны, позволит адаптировать законодательство к изменившимся условиям жизни», – написала она.





Поздравляем участников конкурса и приглашаем за призами!

Свой выигрыш призеры могут получить в течение месяца со дня публикации материала на страницах газеты с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни в редакции «Адзiнства» по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 33а. При себе необходимо иметь паспорт. В случае неявки победителя за получением приза в указанный срок приз остается у организатора конкурса.