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«Я голосую не потому, что надо, – хочу использовать право своего голоса!»

29.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Конечно же, конкурсанты должны были сфотографироваться на своем избирательном участке или у входа в помещение избирательного участка. При этом нужно было не просто сделать снимок, а немного рассказать о его герое (героях) и пояснить, ЗА ЧТО отдали свой голос.
На всю процедуру – запечатлеться и прислать на электронную почту (либо принести снимки в редакцию газеты) – отводилось всего лишь три дня: 16-18 ноября. А 19 ноября редколлегия «Адзінства» уже подвела итоги конкурса и объявила его победителей.
В первую очередь хочется поблагодарить всех конкурсантов за активную жизненную позицию и за участие.
Итак, третье место в фотоконкурсе «Я голосую не потому, что надо, – хочу использовать право своего голоса!» занял сказочный герой Медведь Потапыч. Его ожидает набор чайный из двух предметов. «Делая выбор сегодня, смотрю с надеждой в будущее», – объяснил он.

«Я голосую не потому, что надо, – хочу использовать право своего голоса!»

На втором месте 18-летний учащийся Борисовского государственного колледжа Андрей Москалев. Парень выиграл комплект из шести стаканов. Будущий электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования написал: «Нам, молодежи, нужно достойное трудоустройство, заработная плата, обеспеченность жильем. Готов трудиться на благо Родины!».

«Я голосую не потому, что надо, – хочу использовать право своего голоса!»

Первое место члены жюри единогласно присудили молодой семье борисовчан Тарасевичей: на участке для голосования №31 мама запечатлела на фотокамеру, как папа с сыном выполняют важную миссию. «С раннего возраста мы знакомим своего малыша с окружающим миром. Такое событие, как выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, невозможно пропустить! Надеемся, этот пример для сына станет хорошей традицией. А мы голосовали за счастливое будущее нашей семьи». Семья получит комплект из шести тарелок.

«Я голосую не потому, что надо, – хочу использовать право своего голоса!»

Также решением жюри поощрительного приза удостоена Владислава Крагилева. «На депутатов возлагаем большие надежды, считая, что нынешняя ротация кадров подвигнет на новые изменения в социально-политическом укладе страны, позволит адаптировать законодательство к изменившимся условиям жизни», – написала она.

«Я голосую не потому, что надо, – хочу использовать право своего голоса!»

Поздравляем участников конкурса и приглашаем за призами!

Свой выигрыш призеры могут получить в течение месяца со дня публикации материала на страницах газеты с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни в редакции «Адзiнства» по адресу: г. Борисов, ул. Строителей, 33а. При себе необходимо иметь паспорт. В случае неявки победителя за получением приза в указанный срок приз остается у организатора конкурса.

 
 
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В период досрочного голосования на парламентских выборах коллектив редакции газеты «Адзінства» объявил новый фотоконкурс «Я голосую не потому, что надо, – хочу...
 
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