Борисовчане жалуются на неприятные запахи в квартирах

Источник материала: Единство

Татьяна Кулешова, Михаил Субботин, Екатерина Волотовская рассказали, что в 2012 году был зарегистрирован кооператив «Пересады-газ» для осуществления газоснабжения. Однако существовал он только «на бумажке» – решением вопроса никто не занимался, и только год назад новый председатель кооператива начал вести активную деятельность. По словам обратившихся, они претендуют на газификацию в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы и для этого им нужно собрать все необходимые документы. Однако, как уверяют заявители, на каждом шагу сталкиваются с заминками, что тормозит весь процесс. Ранее за помощью они обращались к председателю районного Совета депутатов П.В. Навицкому, а теперь пришли на прием к Г.И. Денгалеву.

И хотя разговор начался с упреков в адрес ПУ «Борисовгаз», Геннадий Иванович внимательно выслушал заявителей и тщательно вник в ситуацию.

– В Борисове есть организация, которая занимается вопросами газификации, – это ПУ «Борисовгаз». Вам следовало бы в первую очередь обратиться именно к директору «Борисовгаза» Аркадию Олеговичу Сушкину. Что касается сроков: в Республике Беларусь есть норма по рассмотрению и подготовке дела по акту выбора земельного участка и получения положительного заключения РУП «Главгосстройэкспертиза». И в этом вопросе все делается строго согласно законодательству, – сказал Геннадий Иванович.

После длительного общения с заявителями председатель райисполкома резюмировал, что в срок конец 2019-го – первая декада 2020 года у членов кооператива должна быть проектная документация с положительным заключением РУП «Главгосстройэкспертиза», после чего все будет зависеть от областной программы по строительству газопроводов.

В этот день заявители коснулись также проблемы агрогородка Пересады. Галина Быстрицкая, Лилия Марьяненко, Инна Сацук пришли просить председателя помочь с водоснабжением в Пересадах. Женщины рассказали, что с лета у них нет воды и только недавно дали техническую. Но пить ее нельзя, а подвоз питьевой воды, как выяснилось, не осуществляется. Геннадий Денгалев потребовал от директора КУП «Борисовводоканал» Л.М. Шаповала в этот же день организовать подвоз питьевой воды. Однако это действие – только временное решение проблемы. Как пояснил Геннадий Иванович, скважины, которые пробивали здесь ранее, не дают качественную воду. Поэтому райисполкомом было принято решение выделить средства для того, чтобы запитаться от соседнего – Жодинского водоканала. Геннадий Денгалев поставил конкретную задачу перед директором КУП «Борисовводоканал»: в первом полугодии 2020 года обеспечить водой местных жителей на постоянной основе.

Несколько женщин привела на прием к председателю проблема неприятных запахов в квартире. Елена Костюкевич, проживающая по ул. Орджоникидзе, 57, рассказала, что у ее соседей живет кошка и запах проникает в квартиру. Заявительница долгое время терпела, а с февраля этого года стала обращаться в инстанции. Однако комиссия во время проверки неприятных запахов не констатировала. Также женщина пожаловалась на потеки желтого цвета, которые якобы идут сверху.

– Тех фотографий, которые есть, недостаточно для того, чтобы утверждать, что затекания происходят сверху. В этом вопросе должны разбираться компетентные структуры, – сказал Геннадий Денгалев и дал поручение, чтобы там побывали с проверкой центр гигиены и эпидемиологии, участковый инспектор РУВД и представитель УП «Жилье».

А вот Жанна Ланкевич, проживающая по адресу ул. Трусова, 2, пожаловалась на сильные кулинарные запахи, проникающие в ее квартиру. И все бы ничего, да, как уверяет женщина, происходит это в позднее время суток и даже ночью. А для Жанны Николаевны проветривать жилье – настоящая проблема: дома находится ее парализованная мама.

Геннадий Иванович пояснил, что в панельных домах только один вентиляционный стояк, нет отдельного на ванную и кухню, поэтому все запахи идут с нижних этажей наверх и проникают в квартиры. Также он добавил, что, согласно законодательству, нельзя нарушать тишину после 23.00, но нет такой нормы, которая запрещала бы людям готовить в позднее время.

В субботний день Геннадий Денгалев также провел «прямую телефонную линию». Большинство звонков коснулись жилищно-коммунальных вопросов. На многие были даны разъяснения в ходе разговора, некоторые взяты на контроль.

Екатерина ВОРОБЬЕВА