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6 лет колонии. Суд огласил приговор начальнице управления Минздрава, которая отвечала за лекарства
29.11.2019 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Людмилу Реутскую суд Фрунзенского района Минска признал виновной в получении взяток и мошенничестве. В своем последнем слове она просила наказать за то, что принимала — подарки в виде конфет и цветов. Что касается денег, с первого дня задержания Реутская настаивает: она их никогда не брала.
— Я полна желания и сил работать на благо своей родины, приносить пользу обществу. Пожалуйста, не наказывайте меня за того, чего не совершала. Никогда в жизни не принимала никаких денег. Накажите за то, что принимала.
Сегодня суд Фрунзенского района Минска огласил приговор Реутской. Планировалось, что приговор огласят в среду, но его перенесли на сегодня. Увидев в зале родных и коллег, Людмила Реутская улыбалась и старалась держаться. Суд признал ее виновной в мошенничестве и получении взяток и приговорил к 6 годам лишения свободы.
Напомним,
Из четырех взяткодателей в суде выступили трое. Они рассказывали, что дарили начальнику управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава цветы, сыр, вино, конфеты, ежедневники. Людмила Реутская считала: так ее от души поздравляют с праздниками, и принимала подарки. Денег она никогда не брала. Но ключевой свидетель по делу Лариса Рубцова, глава представительства французской фармацевтической компании Fic Medical, утверждала обратное.
— Понимала, это не совсем правильное деяние. Но система была построена так, что без материальных поощрений работать будет сложно, практически невозможно, — давала показания в суде Рубцова и рассказывала, что за взятку фирма мужа получила лицензию на фасовку и упаковку лекарственных средств.
Судебное разбирательство по делу Людмилы Реутской длилось два месяца. Процесс вела судья Юлия Близнюк, государственный обвинитель — Валерия Таратынко, интересы обвиняемой представлял адвокат Андрей Санкович.
Кроме подарков и денег в суде подробно разбирались два ужина в ресторане «Усадьба», на которых была Рубцова и Реутская со своими подчиненными. Сторона обвинения спрашивала, кто какие блюда и напитки заказывал, как делили счет.
— Лимонад имбирный, чебуреки, шашлык, филе лосося, спаржа, колдуны, утка, кролик.
Выступая в прениях сторон, государственный обвинитель заявила: вина Людмилы Реутской в суде доказана и попросила признать ее виновной по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество) и приговорить к 7 годам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Людмилу Реутскую суд Фрунзенского района Минска признал виновной в получении взяток и мошенничестве. В своем последнем слове она просила наказать за то, что...
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