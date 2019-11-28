Более половины белорусов имеет менее 500 рублей в месяц

По данным Белстата , основанным на выборочном обследовании домашних хозяйств в 3 квартале, по сравнению со 2-м, благосостояние граждан Беларуси незначительно повысилось.

Однако более половины белорусов, как и ранее, имеет реальные располагаемые ресурсы менее 500 рублей. Ежемесячными ресурсами в размере более 500 рублей располагает 48,3% белорусов.

В 3 квартале 2019 года в нашей стране было 51,7 % таких людей.

В минувшем году медиана пролегала в районе 400 рублей.

Больше всего их в столице – в Минске 67,5 % населения каждый месяц получает более 500 рублей. На втором месте Гродненская область – 49,5 %, на третьем – Минская (47,7 %).

Согласно статистике, самые низкие зарплаты в Могилевской области – 39,7 %.

Люди, у которых располагаемые ресурсы превышают 800 рублей в месяц, в 3 квартале составили 15,8%. Их доля выросла на 0,8 п.п. за 3 месяца. Темпы прироста упали в 2,5 раза в сравнении со вторым кварталом. В Минске более 800 рублей ресурсов имеет 31,6% населения. Самая низкая доля «богатых» в Витебской области – 10,3%.

В располагаемые ресурсы входят деньги (95%), продукты из подсобного хозяйства (4%) и натуральные льготы (меньше 1%).