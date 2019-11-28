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В Брестском районе задержали 7 мужчин с альпинистским снаряжением - оказались контрабандистами
29.11.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 ноября в Брестском районе пограничники задержали семерых мужчин. При себе у тех были альпинистское снаряжение и приборы, с помощью хотели перебросить через границу партию сигарет. Об этом
Две недели назад были задержаны семеро мужчин. В ГПК рассказали: подозреваемые с помощью тепловизоров, радиостанций, альпинистского снаряжения и сим-карт зарубежных операторов пытались перебросить в Польшу около 50 коробов с табачной продукцией белорусского производства.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228−1 Уголовного кодекса (Незаконное перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС, совершенное организованной группой). За такое грозит до 5 лет лишения свободы.
Сейчас пограничники проверяют, не было ли у задержанных других сообщников.
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Теперь подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
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