В Рогачевском районе обнаружили свалку, но находчивые работники сельсовета вскоре нашли ее хозяина

Источник материала: Tut.by

У деревни Юдичи Рогачевского района землеустроительная служба выявила несанкционированную свалку. На уборку отправились работники Довского сельского исполнительного комитета. Перевернули горы мусора и установили хозяйку. Как им это удалось, рассказывает районная газета «Свабоднае слова».



Фото: Довский сельисполком

Среди мусора работники сельсовета отыскали квитанцию за июль 2019 года, выданную на станции переливания крови, и написанный на листе рукой ребенка список родственников. По этим уликам представители местных властей и установили хозяйку свалки. Ей оказалась 40-летняя местная жительница. Председатель Довского сельисполкома подготовил материал и направил его в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

За загрязнение природы женщине придется заплатить как минимум 127 рублей. Кроме этого, за нарушение законодательства об обращении с отходами ей грозит штраф от 5 до 50 базовых величин, рассказали в Рогачевской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.