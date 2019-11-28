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В Рогачевском районе обнаружили свалку, но находчивые работники сельсовета вскоре нашли ее хозяина
29.11.2019 10:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У деревни Юдичи Рогачевского района землеустроительная служба выявила несанкционированную свалку. На уборку отправились работники Довского сельского исполнительного комитета. Перевернули горы мусора и установили хозяйку. Как им это удалось,
Среди мусора работники сельсовета отыскали квитанцию за июль 2019 года, выданную на станции переливания крови, и написанный на листе рукой ребенка список родственников. По этим уликам представители местных властей и установили хозяйку свалки. Ей оказалась 40-летняя местная жительница. Председатель Довского сельисполкома подготовил материал и направил его в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.
За загрязнение природы женщине придется заплатить как минимум 127 рублей. Кроме этого, за нарушение законодательства об обращении с отходами ей грозит штраф от 5 до 50 базовых величин, рассказали в Рогачевской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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За загрязнение природы женщине придется заплатить как минимум 127,5 рубля. Кроме этого, за нарушение законодательства об обращении с отходами ей грозит штраф.
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