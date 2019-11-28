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Сегодня на Комаровке можно бесплатно, анонимно и безболезненно пройти экспресс-тест на ВИЧ

29.11.2019 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 29 ноября, на минской Комаровке можно пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ. Все, что нужно для этого, — найти желтый автобус у центрального входа на рынок, сдать образец слюны и дождаться результата. Он будет готов через 15 минут.


Фото: Иван Ткачук

Полторы недели назад администрация Комаровки вместе с Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья уже проводили такую акцию. Тогда в ней поучаствовало 148 человек.

— Мы решили продублировать, потому что многие писали в Instagram: «А сделайте еще раз. Мы не знали, что такое будет, а пройти тест хотели бы», — рассказывает Иван Ткачук, начальник отдела социального развития рынка.

Сегодня автобус стоит у центрального входа на Комаровку с 10 утра. На этом месте он пробудет минимум до 14 часов. Внутри можно пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Ожидание результата займет около 15 минут.

— Анализ делается посредством слюны — никаких уколов и крови, — говорит Иван. — Результат выдается владельцу. Свою пробу он может обозначить любым анонимным способом — главное, чтобы это было понятно самому человеку, сдававшему анализ.


Автобус припаркован справа от центрального входа на Комаровку. Фото: Иван Ткачук

Пока человек ждет свой результат, он может пройти анкетирование, задать интересующие вопросы специалистам Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и получить взамен сувенир.

— Как и обещала баба Рая, автобус на месте, ребята тоже, тесты здесь. Приходите, не подведите старушку. Баба Рая слезно упрашивала девчонок провести это еще раз. Давайте вместе будем чуть-чуть внимательнее к себе, — приглашает на акцию в своем Instagram Комаровка.

Напомним, что 1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа.

 
 
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29 ноября на минской Комаровке можно пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ.
 
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