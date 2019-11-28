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Из-за гололеда в больницы попали почти семь десятков человек

29.11.2019 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За минувшие сутки несколько десятков человек попали в больницу из-за гололедных травм. Об этом сообщила TUT.BY пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

«По состоянию на 23.00 вчера в Минске из-за гололедных травм были госпитализированы 61 взрослый пациент и 8 детей. А в Витебской области помощь амбулаторно получили 8 взрослых и 8 детей», — рассказала Юлия Бородун.

По ее словам, в Могилеве гололед начался только сегодня утром, в остальных областях такой проблемы пока нет.

Что в гололед советуют спасатели

Если нужно выйти на улицу, то лучше выбрать обувь на сплошной рельефной подошве. Передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву. Лучше выбирать безопасный маршрут, посыпанные песком дорожки, а где есть — держаться за поручни и стену. Пожилым людям следует брать с собой трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.

В случае, если падение неизбежно, нужно прижать руку к туловищу и сгруппироваться так, чтобы удар по возможности пришелся на бок. При этом лучше чуть присесть, чтобы снизить высоту падения. Перед тем, как вставать, убедитесь, что нет травм. Если появилась боль или головокружение — не двигайтесь, вызовите скорую помощь или попросите прохожих о помощи.

Как сделать свою обувь более устойчивой? Самый простой способ — приклеить на сухую подошву лейкопластырь, но лучше прикрепить на каблуки металлические набойки. Дамам на это время стоит забыть о высоких каблуках, а тем более о шпильках.

Неопытным водителям лучше отказаться от поездок за рулем в этот день. А пешеходам как всегда — не нарушать правила, помня, что в гололед тормозной путь на дороге еще более длинный.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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А еще 16 человек в Витебской области получили помощь амбулаторно.
 
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