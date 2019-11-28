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Концертная программа, скидки и акции запланированы в Пинске к Международному дню инвалидов

29.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Концертная программа, скидки и акции запланированы в Пинске к Международному дню инвалидов
В Пинске 1 декабря 2019 года в 13.00 в городском Доме культуры (пл. Ленина, 7) состоится концертная программа, посвященная Международному дню инвалидов.

В Пинске пройдут акции к Международному дню инвалидов:

  • 3 декабря в магазине «Товары для женщин» (ул. Днепровской флотилии, 57) для инвалидов (при предъявлении соответствующего документа) действует скидка 15% на весь ассортимент реализуемых товаров;
  • до 31 декабря в универсаме «Пинск» (ул. Первомайская 173А) действует «Социальная скидка» в размере 5%, которая предоставляется пенсионерам, инвалидам I, II, III группы и многодетным семьям в будние дни до 13.00. Скидка распространяется на все товары, за исключением спиртных, табачных изделий, фасовочной тары, упаковки;
  • с 1 по 30 декабря во всех парикмахерских ОАО «Пинский ГКБО» для инвалидов I, II группы с разными причинами инвалидности и детей-инвалидов до 18 лет (при наличии удостоверения) действует скидка 50% на все виды стрижек;
  • с 1 по 31 декабря УП «РБТПинск» (ул. Первомайская, 109) предоставляет скидку 50% на услуги по ремонту сложнобытовой техники, теле- и радиоаппаратуры (за исключением стоимости материалов и запасных частей) для инвалидов I, II, III группы с разными причинами инвалидности и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (при наличии удостоверения);
  • 3 декабря нотариусы нотариальной конторы г. Пинска (ул. Первомайская, 181) проведут акцию, приуроченную к Международному дню инвалидов, в рамках которой будет предоставлена возможность получения консультаций обратившимся инвалидам.

По информации официального сайта Пинского горисполкома

 
 
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> В Пинске 1 декабря 2019 года в 13.00 в городском Доме культуры (пл. Ленина, 7) состоится концертная программа, посвященная Международному дню инвалидов. В Пинске...
 
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