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В Минской области неделю ищут девушку: она уехала на работу в столицу и пропала
29.11.2019 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родные ищут 26-летнюю жительницу Молодечно, которая неделю назад уехала на работу в столицу и через пару дней пропала. Ориентировку
Светлана Короткая живет в Молодечно на улице Ясинского, 2. В прошлый четверг, 21 ноября, она уехала на работу в Минск, а с 23 числа перестала выходить на связь.
Приметы: рост 164 см, глаза карие, телосложение худощавое, волосы длинные темно-русые на концах. Особые приметы: небольшой шрам под левым глазом.
Была одета: синие джинсы, красный свитер с белым узором, коричная кожаная сумка на меху.
Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят откликнутся по телефонам: 8 (029) 181-71-29, 8 (025) 959-36-48 (ПСО «Ангел Северо-Запад) или 102 (милиция).
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Девушку разыскивают родные и милиция уже неделю.
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