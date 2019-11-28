В Минской области неделю ищут девушку: она уехала на работу в столицу и пропала

Источник материала: Tut.by

Родные ищут 26-летнюю жительницу Молодечно, которая неделю назад уехала на работу в столицу и через пару дней пропала. Ориентировку публикует поисковый отряд «Ангел Северо-Запад».



Фото взято с личной страницы Светланы Короткой

Светлана Короткая живет в Молодечно на улице Ясинского, 2. В прошлый четверг, 21 ноября, она уехала на работу в Минск, а с 23 числа перестала выходить на связь.

Приметы: рост 164 см, глаза карие, телосложение худощавое, волосы длинные темно-русые на концах. Особые приметы: небольшой шрам под левым глазом.

Была одета: синие джинсы, красный свитер с белым узором, коричная кожаная сумка на меху.

Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят откликнутся по телефонам: 8 (029) 181-71-29, 8 (025) 959-36-48 (ПСО «Ангел Северо-Запад) или 102 (милиция).