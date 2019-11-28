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Ипэшника из Бобруйска обвиняют в крупном мошенничестве - брал заказы, хотя не мог их выполнить

29.11.2019 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директора фирмы в Бобруйске обвиняют в крупном мошенничестве. По данным следствия, 42-летний мужчина заключал договоры и брал деньги за заказы, которые не мог выполнить. Сумма нанесенного ущерба — почти 70 тысяч рублей.


С февраля по октябрь 2018 года обвиняемый обманул несколько юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Убеждал, что у него якобы есть неограниченные возможности по поставке пиломатериалов высокого качества в любом количестве и оказанию услуг по деревообработке. Для подтверждения своих слов он приходил на другие предприятия и фотографировал продукцию, которую выдавал за свою.

Так, он обманул на 54 тыс. рублей азербайджанскую и российскую фирмы: деньги получил и потратил, а пиломатериалы не поставил.

В июне 2018 года обвиняемый заключил договор с индивидуальным предпринимателем о приобретении необрезной доски на условиях 100% предоплаты. Чтобы продемонстрировать свою платежеспособность, он перечислил меньше половины необходимой суммы. Ипэшница ему доверилась и позволила лично контролировать изготовление необрезной доски. Мужчина воспользовался этим и взял пиломатериалов в 2 раза больше общей стоимостью 9 тыс. рублей. И не заплатил.

А в октябре директор фирмы заключил договор с коммерческой организацией о предоставлении услуг по распиловке леса. При этом выполнить работу он не мог — не было технической возможности. Однако предоплату в размере 6,5 тыс. рублей он взял, деньгами распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый под стражей, он уже не раз был судим за мошенничество.

 
 
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