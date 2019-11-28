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17-летняя речичанка снялась в интимном видео, продала его в интернете - и попала под уголовку
29.11.2019 13:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении 17-летней жительница Речицы возбуждено уголовное дело за то, что она отправила знакомому в Вайбере свое интимное видео,
Весной девушка отправила 24-летнему парню видео интимного содержания, за что получила почти 50 рублей. Об этом стало известно милиционерам. Эксперты вынесли заключение — материал носит порнографический характер и на несовершеннолетнюю завели уголовное дело.
Кстати, пикантное видео речичанки в руки правоохранителей попало случайно — его они обнаружили во время расследования другого уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней, фигурантом которого и стал покупатель видео.
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Кстати, пикантное видео речичанки в руки правоохранителей попало случайно - его они обнаружили во время расследования другого уголовного дела об изнасиловании...
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