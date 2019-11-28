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Спасатели в Минске помогли годовалому ребенку достать палец из щипцов, с которыми дала поиграть мама
29.11.2019 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 29 ноября спасателям позвонила встревоженная женщина: палец ее годовалого сына застрял в кухонных щипцах. Подробности
Спасатели выехали по вызову на проспект Пушкина, 8. На месте выяснилось, что мама дала годовалому сыну поиграть с кухонной принадлежностью, не подозревая, что детский палец может застрять под скобой.
Сначала женщина пыталась помочь сама, но ребенок плакал и ничего не получалось.
«Медлить в таких случаях нельзя, зажатый палец начинал синеть», — рассказали в МЧС.
Спасатели успокоили ребенка и аккуратно с помощью подручных средств освободили палец малыша. В медицинской помощи он не нуждается.
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Спасатели в Минске помогли годовалому ребенку достать палец из щипцов, с которыми дала поиграть мама
Медлить в таких случаях нельзя: зажатый палец начинал синеть.
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