Спасатели в Минске помогли годовалому ребенку достать палец из щипцов, с которыми дала поиграть мама

Источник материала: Tut.by

Утром 29 ноября спасателям позвонила встревоженная женщина: палец ее годовалого сына застрял в кухонных щипцах. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Спасатели выехали по вызову на проспект Пушкина, 8. На месте выяснилось, что мама дала годовалому сыну поиграть с кухонной принадлежностью, не подозревая, что детский палец может застрять под скобой.

Сначала женщина пыталась помочь сама, но ребенок плакал и ничего не получалось.

«Медлить в таких случаях нельзя, зажатый палец начинал синеть», — рассказали в МЧС.

Спасатели успокоили ребенка и аккуратно с помощью подручных средств освободили палец малыша. В медицинской помощи он не нуждается.