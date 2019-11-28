ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совет по выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности создан в Беларуси

29.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Совет по выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности создан в Беларуси

Межведомственный совет по вопросам выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Беларуси создан постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 года №806, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Совет является постоянно действующим консультативным органом, который занимается координацией указанной деятельности, рассмотрением вопросов ее развития. Его возглавил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Заседания совета проводятся по мере необходимости. Организационным и информационным обеспечением его деятельности будет заниматься Белорусская торгово-промышленная палата.

Совет имеет право в пределах своей компетенции принимать решения, необходимые для координации и совершенствования взаимодействия госрганов, других организаций по проблемным вопросам развития выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Беларуси. Он может вносить в Совет Министров предложения по разработке проектов нормативных правовых актов для совершенствования этой деятельности.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Межведомственный совет по вопросам выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Беларуси создан постановлением Совета Министров от 27...
 
Новости дня
Новости общества
 
Спасатели в Минске помогли годовалому ребенку достать палец из щипцов, с которыми дала поиграть мама
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика