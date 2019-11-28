Главный принцип в работе – качество

Источник материала: Единство

Лучшим среди подразделений по защите государственных секретов и документационного обеспечения УВД Минской области не единожды признается отделение режимно-секретной деятельности управления внутренних дел Борисовского райисполкома, руководителем которого уже на протяжении 23 лет является Марина Анатольевна Лазерко. Ее подразделение по праву считается лучшим.

Стаж работы Марины Анатольевны в борисовской милиции составляет уже более 38 лет. За долгое время работы она зарекомендовала себя ответственным специалистом и справедливым человеком, которому доверяют.

С детства она хотела стать машинисткой, поэтому после школы поступила на соответствующую специальность в профтехучилище. Получив образование, юная выпускница устроилась машинисткой в Борисовский ГОВД. В 1996 году ей предложили место заведующей канцелярией. Женщина не побоялась ответственной работы и без раздумий согласилась, о чем не жалеет.

В функциональные обязанности Марины Анатольевны входит контроль за общим делопроизводством, учет издаваемых и поступающих нормативных документов, работа с обращениями граждан. Она руководит коллективом из пяти сотрудников.

– Я считаю, что главными принципами в нашей служебной деятельности должны быть качество, точность и своевременность, ведь мы работаем с документами. Нужно сказать, что их количество с каждым годом растет. За год в наше отделение поступает около шести тысяч различных документов. Например, увеличивается число штрафов, особенно по линии ГАИ, и соответственно число протоколов, которые мы обрабатываем. Также в последнее время растет объем работы в сфере регистра населения. Довольно часто в законодательство вносятся изменения и дополнения, и мы постоянно следим за этим, чтобы в каждой ситуации принять правильное решение. Такой труд требует внимания и усидчивости, и я хочу сказать, что в моем отделении работают хорошо подготовленные специалисты.

Добросовестный труд Марины Анатольевны отмечен многими благодарностями. Однако полученная награда «Лучшее подразделение» для нее особенная, ведь эта награда – благодарность за труд всего коллектива. Ни для кого не секрет, что от сплоченности работников зависит результат, а наладить работу команды – всецело задача руководителя. Как считает начальник ОРСД, нет достойнее и почетнее миссии, чем заниматься любимой работой, вкладывая в нее душу, проявляя любовь и старание. И такой девиз в работе присущ каждому канцелярскому работнику управления.