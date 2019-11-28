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Есть ли угроза ремонту Дворца культуры – факты и мнения

29.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Так ли страшен «черт», как его малюют
В здание ДК зашли с центрального входа и сразу же оценили, насколько изменился холл. Но, вспомнив о том, что в «разгромной» статье речь шла о третьем этаже, поспешили подняться выше. Через пару пролетов до уха донесся звук работающих инструментов – ремонт продолжается. На третьем этаже нас встретили подрядчики, которые уже завершили ремонт коридоров третьего этажа, а также кровельные работы, вызвавшие самое большое количество споров и вопросов. В данный момент работы ведутся в кабинетах.
Владимир Бычковский, директор ОДО «Инкомстрой», провел небольшую экскурсию по третьему этажу здания. Корреспонденты с удивлением отметили, что того «безобразия», которое стало достоянием снимков «статьи-претензии», нет и в помине: чистые аккуратные коридоры, везде – новые двери и горит свет.
– Ремонтные работы на третьем этаже начались согласно договору 1 ноября текущего года и проводятся по графику, – пояснил опытный специалист, чья организация вот уже 11 лет находится на рынке ремонтно-строительных работ.
С этими словами мы прошлись по коридору, заглянули в кабинеты. В первую очередь отправились туда, где ремонт еще не производился. Увидели обычные «советские» помещения со старой мебелью. Как выяснилось, ремонта Дворец культуры не видел около 30 лет!
Зашли в танцевальный зал, который как раз находится на стадии ремонта: полы постелены, стены почти готовы, старые светильники заменены на новые светодиодные, каркас потолка – готов.
Владимир Бычковский сказал, что строители изначально трудились в коридоре, а с освобождением кабинетов от мебели приступили и к их ремонту. По словам подрядчика, помещения третьего этажа должны быть отремонтированы к концу года.
Пока проходила «экскурсия», строители вставили новую современную входную дверь на третий этаж. «Оперативно работают, стараются уложиться в срок», – пробежала мысль.
Параллельно с внутренней отделкой активно велась капитальная замена кровли, которая ранее просто латалась. О проделанной работе рассказал директор ОДО «Белталстрой» Григорий Солдак.
– После проведения тендера в сентябре был заключен договор на производство работ по капитальному ремонту кровли. Проводились они поэтапно. Полностью поднимался старый кровельный слой с утеплителем, и на его место укладывался новый. Каждый участок перекрывался с таким расчетом, чтобы не затопить те помещения, в которых уже сделан ремонт. На сегодняшний день, согласно графику, все кровельные работы выполнены. Работа была организована тщательным образом, а на том участке, где случилось протекание крыши, ремонта попросту еще не было, – объяснил подрядчик и заверил: – Все нюансы мы оперативно устранили за счет фирмы, и в дальнейшем подобного случиться не должно.
По его словам, в организации, руководителем которой он является, работают аттестованные специалисты. Одним из таких людей является Александр Воропаев.
– Занимаемся отделкой фасада и капитальным ремонтом кровли, материалом для которой стал гидроизоляционный элакром на полиэфирном холсте, – рассказал он.

Элакром – это гидроизоляционный материал, защищающий строительные конструкции, здания и сооружения от проникновения воды.

Людмила Гудилина: «Очень хочу, чтобы, наконец, сделали ремонт в помещении театра»

Пообщавшись с подрядчиками и воочию увидев, как проходит ремонт во Дворце культуры, несомненно, захотели пообщаться с Людмилой Гудилиной, которая оказалась в эпицентре проблемы, чтобы из первых уст услышать ее мнение в связи с ситуацией.
В начале разговора женщина пояснила, что у нее нет никаких претензий к строителям: ее сын работает в данной сфере, и Людмиле Леонидовне известно, насколько порой бывает сложно производить разного рода строительные работы. Далее подробно рассказала о том, что ее беспокоит:
– За годы, которые предшествовали ремонту, настрадались с этой проблемой: в одном из углов постоянно образовывалась течь, и у нас там всегда стояли ведра и тазики. Поэтому, когда нам сообщили, что грядет капитальный ремонт, обрадовались. Была уверена, что в первую очередь строители займутся заменой кровли, но этого не произошло.
Женщину возмущало то, что ремонт крыши начался лишь с приходом «сезона дождей», хотя, по словам подрядчиков, как было сказано выше, менять кровлю стали лишь тогда, когда выиграли тендер и появились средства. Людмила Леонидовна уверяла, что знакома и с системой тендеров, и как его выиграть, и что происходит потом, но все равно настаивала на том, что с заменой кровли затянули.
Судя по всему, Людмила Гудилина опиралась лишь на свои умозаключения, ведь, как сама призналась, не разговаривала на эту тему ни с администрацией ДК, ни с руководством подрядных организаций.
В ходе длительного эмоционального монолога собеседница пришла к мысли, что проблема связана с отсутствием согласованности между исполнителями и заказчиком.
– По словам строителей, ремонтные работы ведутся оптимальными темпами и должны быть выполнены в срок, – объясняет корреспондент и просит резюмировать вышесказанное: – В связи с этими оптимистичными прогнозами скажите, что, на ваш взгляд, ждет Дворец культуры в дальнейшем?
– Считаю, что если хорошая погода продержится в нашем городе, то все будет хорошо. С нетерпением ждем, когда начнется, наконец, ремонт и в театре. У нас коллектив рабочий, могучий, и я уверена, что мы с данной ситуацией справимся, – оптимистично заключила Людмила Гудилина.
Однако спустя несколько дней настроение Людмилы Леонидовны изменилось: в одной из социальных сетей вновь появились ее эмоциональные восклицания по поводу ремонта ДК. Женщина расплывчато заявляла: «… В поисках справедливого финала истории с крышей ГДК, я обратилась в Высшие инстанции, следуя Иерархическим законам Вселенной, прося расставить все по местам» (орфография и пунктуация Л. Гудилиной сохранены).
И пока неутомимая Людмила Гудилина продолжает бороться с ветряными мельницами, ремонт планомерно идет к завершению.
От автора
Как видим, ситуация потихоньку меняется: подрядчики делают свою работу, культработники ожидают окончания ремонта, чтобы полноценно отдаться своей деятельности. Капремонт во Дворце культуры стремительно движется к своему завершению, а «вишенкой на торте», безусловно, является качественно сделанная кровля. Надеемся, что в современном здании будет комфортно и детям, и взрослым долгие годы.

 
 
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На одном из интернет-порталов недавно прошла информация о том, что ремонт во Дворце культуры им. М. Горького – под угрозой. Основой для статьи послужило мнение...
 
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