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В Гродненском зоопарке выбрали символ 2020 года. Им станет крыса Гаечка (+видео)

29.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Традиция выбирать живой талисман Нового года сложилась в Гродно относительно недавно, но уже стала обязательной частью праздника. Ведь питомцы гродненского зоопарка не просто носят этот почетный титул, но и имеют при этом определенные обязательства. В разные годы петух Петрович, собака Вейса и другие символы наступающего года становились героями, а то и хозяевами городских праздников. Как будет в этом году и стоит ли бояться крысу? – рассказывает Гродно Плюс.

В Гродненском зоопарке выбрали символ 2020 года. Им станет крыса Гаечка (+видео)

Символ 2020 года – белая металлическая крыса. Какой именно это окрас? Сложно представить. Серый, белый? А может, дело вовсе не в цвете? Внимание приковывает скорее само животное. Редко встретишь человека, который испытывал бы к крысам симпатию. Елена Шабаловская, научный сотрудник гродненского зоопарка, та самая, что готова часами рассказывать о том, какие это умные, социальные и на самом деле добрые животные. Когда-то давно она дома держала крысу, сейчас с самого рождения растит Гаечку, так ласково она называет обитателя кружка при зоопарке и символ наступающего года. Порода рекс, окрас ближе к чёрному, шерсть кучерявая. Чем не главный герой 2020 года?

ЕЛЕНА ШАБАЛОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ГРОДНЕНСКОГО ЗООПАРКА:

— Крыса очень общительная. Она любит детей, идет к рукам. Она ласковая, она не кусается, идет к рукам. Многие дети просто любят таких животных. Она почти как хомячок, не считая того, что у нее есть хвост.

Под бой курантов ей не будет даже года. Зато она адаптирована к людям и вниманию. Поскольку Гаечка работает в кружке юннатов, даже группа шумных школьников ей не страшна. Это одна из главных причин, почему именно она станет звездой следующего года. Гаечка своим видом и поведением сможет переубедить людей, что крыс не нужно бояться. А Елена и вовсе верит, что если в 2020 году такое животное завести дома, оно принесет радость и счастье. Конечно, если её не обижать.

ЕЛЕНА ШАБАЛОВСКАЯ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ГРОДНЕНСКОГО ЗООПАРКА:

— Они имеют хорошую память, любое нехорошее действие со стороны человека, они запоминают. Если с ней будут обращаться ласково, она ответит тем же.

Традиция выбирать живые талисманы сложилась в Гродно относительно недавно, но уже полюбилась, как горожанам, так и многочисленным туристам, которые приезжают к нам на праздники. Символ года участвует в торжествах в новогоднюю ночь. И на этот раз вряд ли что-то изменится. Тем более, Гаечка к людям и шуму адаптирована, и у нее даже в мыслях нет причинить зло, тем более в такие волшебные праздники.

 
Теги: Гродно
 
 
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Традиция выбирать живой талисман Нового года сложилась в Гродно относительно недавно, но уже стала обязательной частью праздника. Ведь питомцы гродненского
 
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