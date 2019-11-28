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«Друзья надо мной смеялись». Истории мужчин со стереотипно женскими профессиями
29.11.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мастер по маникюру, бровист-визажист, мастер по наращиванию ресниц, швея, учитель начальных классов — профессии, которые стереотипно считают женскими. Но это не значит, что на такой работе нельзя найти мужчин. Мы пригласили в студию таких людей. Они рассказали о реакции окружающих, неловких ситуациях и поддержке супруг.
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«Мама до сих пор считает, что было бы лучше, если бы я работал поваром, а не бровистом».
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