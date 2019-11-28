«Друзья надо мной смеялись». Истории мужчин со стереотипно женскими профессиями

Источник материала: Tut.by

Мастер по маникюру, бровист-визажист, мастер по наращиванию ресниц, швея, учитель начальных классов — профессии, которые стереотипно считают женскими. Но это не значит, что на такой работе нельзя найти мужчин. Мы пригласили в студию таких людей. Они рассказали о реакции окружающих, неловких ситуациях и поддержке супруг.