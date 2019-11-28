Пинские синоптики предупредили о высокой вероятности образования гололедицы в ближайшие сутки

Источник материала: Полесская правда

Неустойчивая с осадками погода превратила дороги Беларуси в каток. Только за минувшие сутки в стране с гололедными травмами госпитализированы 137 человек. 69 из них – жители Минска и 68 – Витебской области. Сегодня гололедные явления наблюдаются в Могилевской области. Завтра на большей части территории страны синоптики обещают гололедицу.

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождь с мокрым снегом ожидаются в последующие сутки на территории Пинска и района. Если учесть, что температура воздуха в течение суток составит от 0 до +4 градусов, то вероятность образования гололедицы на дорогах будет высокой. Во второй половине субботнего дня температура воздуха понизится до минус 1-3 градусов.

В воскресенье, 1 декабря, ожидается преимущественно сухая погода, местами на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит от 2 до 7 градусов мороза, днем от минус 3 до плюс 2 градусов.

В начале рабочей недели в утренние и дневные часы на большей части территории города и района пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Столбики термометров в ночные часы опустятся до значений 1-6 градусов ниже нуля, при прояснениях до -9 градусов, днем от -3 до +2 градусов.

В связи с высоким риском образования гололедицы Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными!

Водителям рекомендуется проявлять особое внимание при проезде пешеходных переходов и перекрестков, выбирать безопасную скорость движения и дистанцию. По возможности избегайте резких маневров и торможения. Помните: в салоне автомобиля все должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Пешеходам при движении в темное время суток следует обозначать себя световозвращающими элементами и переходить дорогу убедившись в безопасности своего перехода.

Чтобы не попасть в число пострадавших, пешеходам надо выполнять следующие правила:

Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. Модницам рекомендовано отказаться от высоких каблуков.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

Будьте предельно внимательным на проезжей части дороги: сначала убедитесь, что автотранспортное средство успело остановиться, чтобы вас пропустить, и только потом начинайте переходить дорогу, не торопитесь, и тем более не бегите.

Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки. Не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения.

Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам.

Помните: особенно опасны падения на спину, так как можно получить сотрясение мозга.





