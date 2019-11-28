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Пинские синоптики предупредили о высокой вероятности образования гололедицы в ближайшие сутки
29.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Неустойчивая с осадками погода превратила дороги Беларуси в каток. Только за минувшие сутки в стране с гололедными травмами госпитализированы 137 человек. 69 из них – жители Минска и 68 – Витебской области. Сегодня гололедные явления наблюдаются в Могилевской области. Завтра на большей части территории страны синоптики обещают гололедицу.
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Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождь с мокрым снегом ожидаются в последующие сутки на территории Пинска и района. Если учесть, что температура воздуха в течение суток составит от 0 до +4 градусов, то вероятность образования гололедицы на дорогах будет высокой. Во второй половине субботнего дня температура воздуха понизится до минус 1-3 градусов.
В воскресенье, 1 декабря, ожидается преимущественно сухая погода, местами на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит от 2 до 7 градусов мороза, днем от минус 3 до плюс 2 градусов.
В начале рабочей недели в утренние и дневные часы на большей части территории города и района пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Столбики термометров в ночные часы опустятся до значений 1-6 градусов ниже нуля, при прояснениях до -9 градусов, днем от -3 до +2 градусов.
В связи с высоким риском образования гололедицы Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными!
Водителям рекомендуется проявлять особое внимание при проезде пешеходных переходов и перекрестков, выбирать безопасную скорость движения и дистанцию. По возможности избегайте резких маневров и торможения. Помните: в салоне автомобиля все должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Пешеходам при движении в темное время суток следует обозначать себя световозвращающими элементами и переходить дорогу убедившись в безопасности своего перехода.
Чтобы не попасть в число пострадавших, пешеходам надо выполнять следующие правила:
Помните: особенно опасны падения на спину, так как можно получить сотрясение мозга.
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> Неустойчивая с осадками погода превратила дороги Беларуси в каток. Только за минувшие сутки в стране с гололедными травмами госпитализированы 137 человек. 69 из...
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