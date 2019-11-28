|
В Беларуси с гололедными травмами госпитализированы 137 человек
29.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Минздраве напомнили несколько правил, соблюдение которых поможет избежать падения и тяжелых травм в гололед. Передвигаться на скользком тротуаре нужно медленно, короткими шагами. Обувь должна соответствовать погоде. Желательно, чтобы подошва была ребристой. Женщинам на время гололеда лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек. При падении нельзя выставлять в стороны руки или ноги — в этом случае они принимают на себя всю силу удара. Необходимо сгруппироваться, а падать желательно на бок, избегая падения на спину, удара затылком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Беларуси за минувшие сутки с гололедными травмами госпитализированы 137 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун. «В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)