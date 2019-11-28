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«Переобувайтесь» и отправляйтесь

29.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В ОГАИ Чашникского РОВД напоминают о необходимости перехода на зимние шины с наступлением календарной зимы. Согласно Правилам дорожного движения с 1 декабря автовладельцев будут штрафовать за летнюю резину.
С 27 ноября по 4 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!».
Автовладельцам напоминают о правилах безопасности в зимний период и о том, что сезонная смена шин обязательна. Уже с 1 декабря и по 1 марта использование зимних шин на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны, легковых и грузопассажирских массой свыше 3,5 тонны, автобусах массой до 5 тонн – неукоснительное требование. За нарушение данного требования Правил водителю грозит штраф.

«Переобувайтесь» и отправляйтесь

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание не только на наличие зимних шин, но и на их состояние. Штрафом до одной базовой величины или до 25,5 рубля для водителей может обернуться поездка в случае, если остаточная высота рисунка протектора зимних покрышек составляет менее 4 мм. Такие транспортные средства не могут участвовать в дорожном движении.
Во время акции инспекторы ОГАИ Чашникского РОВД усилили профилактическую работу в трудовых коллективах, автотранспортных организациях и среди водителей транспортных средств. Особое внимание уделено проверке готовности к езде в зимних условиях.
В Госавтоинспекции напомнили, что в зимний период при оформлении и наложении административного взыскания на виновника ДТП учитывается наличие на транспортном средстве зимних шин.
При выборе шин руководствуйтесь не желанием сэкономить, продумайте все факторы: климат, свой водительский опыт и стиль вождения.
И ещё приведём несколько доводов, которые говорят о том, что зимой нужны только зимние шины. Рисунок протектора летних не приспособлен для контакта со снегом и льдом, соответственно значительно увеличивает тормозной путь автомобиля. Когда столбик термометра опускается ниже 7С0, летние шины «дубеют», потому как изготовлены из жёсткой резины для уменьшения износа. У зимних шин более совершенный рисунок протектора (с множеством мелких зигзагообразных прорезей). Они изготавливаются из более мягкой резиновой смеси для повышения сцепления не только на заснеженной и обледенелой дороге, но и при низких температурах на сухом асфальте.
Зимняя резина позволяет продлить срок эксплуатации летней.

Имейте в виду — зимние шины не гарантируют безопасность на дороге, если водитель нарушает правила движения и не соблюдает скоростной режим. 

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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В ОГАИ Чашникского РОВД напоминают о необходимости перехода на зимние шины с наступлением календарной зимы. Согласно Правилам дорожного движения с
 
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