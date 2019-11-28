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В декабре БЖД перейдет на новый график. Как будут курсировать поезда между Минском и областями
29.11.2019 15:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 8 декабря Белорусская железная дорога переходит на новый график. С этой даты время отправления и время в пути некоторых поездов изменится. В БелЖД рассказали, как будут ходить ежедневные межрегиональные поезда бизнес-класса, которые соединяют Минск и областные центры.
Направление: Минск-Брест
№ 701Б/702Б (через Барановичи)
Минск — 19.48 — Брест — 23.02
Брест — 6.21 — Минск — 9.23
№ 725Б/726Б (через Барановичи)
Минск — 15.59 — Брест — 19.01
Брест — 20.00 — Минск — 23.25
№ 727Б/728Б (через Барановичи)
Минск — 11.20 — Брест — 14.43
Брест — 15.26 — Минск 18.58
№ 735Б/736Б (через Баранович-Полесские)
Минск — 18.25 — Брест — 22.02
Брест — 8.09 — Минск — 11.50
№ 737Б/738Б (через Баранович-Полесские)
Минск — 13.10 — Брест — 17.00
Брест — 17.49 — Минск — 21.41
Направление: Минск-Гродно
№ 630/629 Гродно-Минск
Гродно — 6.35 — Минск — 11.32
Минск — 16.48 — Гродно — 22.00
№ 731Б/732Б Минск-Гродно (через Молодечно, Лиду, Мосты)
Минск — 15.15 — Гродно — 19.10
Гродно — 19.48 — Минск — 23.38
Направление: Минск-Витебск
№ 703Б/704Б (через Оршу)
Витебск — 06:33 — Минск — 09:33
Минск — 15:15 — Витебск — 18:16.
№ 711Б/712Б (через Оршу)
Витебск — 19.08 — Минск — 22.21
Минск — 6.45 — Витебск — 10.09
№ 713Б/714Б (через Оршу)
Витебск — 15:57 — Минск — 19:13.
Минск — 19:52 — Витебск — 23:08.
Направление: Минск-Гомель
№ 707Б/708Б (через Жлобин)
Гомель — 7.00 — Минск — 9.50
Минск — 19.00 — Гомель — 21.50
№ 715Б/716Б (через Жлобин)
Гомель — 19.05 — Минск — 22.19
Минск — 7.08 — Гомель — 10.21
Напомним, в декабре также БелЖД
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В декабре БЖД переходит на новый график. Как будут ходить ежедневные межрегиональные поезда бизнес-класса, которые соединяют Минск и областные центры.
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