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В декабре БЖД перейдет на новый график. Как будут курсировать поезда между Минском и областями

29.11.2019 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 8 декабря Белорусская железная дорога переходит на новый график. С этой даты время отправления и время в пути некоторых поездов изменится. В БелЖД рассказали, как будут ходить ежедневные межрегиональные поезда бизнес-класса, которые соединяют Минск и областные центры.


Фото: БелЖД

Направление: Минск-Брест

№ 701Б/702Б (через Барановичи)

Минск — 19.48 — Брест — 23.02

Брест — 6.21 — Минск — 9.23

№ 725Б/726Б (через Барановичи)

Минск — 15.59 — Брест — 19.01

Брест — 20.00 — Минск — 23.25

№ 727Б/728Б (через Барановичи)

Минск — 11.20 — Брест — 14.43

Брест — 15.26 — Минск 18.58

№ 735Б/736Б (через Баранович-Полесские)

Минск — 18.25 — Брест — 22.02

Брест — 8.09 — Минск — 11.50

№ 737Б/738Б (через Баранович-Полесские)

Минск — 13.10 — Брест — 17.00

Брест — 17.49 — Минск — 21.41

Направление: Минск-Гродно

№ 630/629 Гродно-Минск

Гродно — 6.35 — Минск — 11.32

Минск — 16.48 — Гродно — 22.00

№ 731Б/732Б Минск-Гродно (через Молодечно, Лиду, Мосты)

Минск — 15.15 — Гродно — 19.10

Гродно — 19.48 — Минск — 23.38

Направление: Минск-Витебск

№ 703Б/704Б (через Оршу)

Витебск — 06:33 — Минск — 09:33

Минск — 15:15 — Витебск — 18:16.

№ 711Б/712Б (через Оршу)

Витебск — 19.08 — Минск — 22.21

Минск — 6.45 — Витебск — 10.09

№ 713Б/714Б (через Оршу)

Витебск — 15:57 — Минск — 19:13.

Минск — 19:52 — Витебск — 23:08.

Направление: Минск-Гомель

№ 707Б/708Б (через Жлобин)

Гомель — 7.00 — Минск — 9.50

Минск — 19.00 — Гомель — 21.50

№ 715Б/716Б (через Жлобин)

Гомель — 19.05 — Минск — 22.19

Минск — 7.08 — Гомель — 10.21

Напомним, в декабре также БелЖД запускает новые поезда — в Прагу, Варшаву через Брест и Новозыбков из Гомеля.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В декабре БЖД переходит на новый график. Как будут ходить ежедневные межрегиональные поезда бизнес-класса, которые соединяют Минск и областные центры.
 
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