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Уникальный случай - в Беловежской пуще зубр зацепился ногой за свой же рог
29.11.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беловежской пуще егеря заметили стреноженного зубра, сообщает сайт
Видео:
Бедолагу нашли на территории Хвойникского лесничества. Зубр-самец в возрасте 8−10 лет пытался отбежать от сотрудников Нацпарка на трех ногах — четвертой он зацепился за рог. В таком положении животное оказалось, вероятно, при беге «на махах», то есть скачками.
Это второй такой уникальный случай, отметили в научном отделе Беловежской пущи. Первый произошел в 1985 году в месте зимней подкормки зубров в Королево-Мостовском лесничестве. Тогда в сложной ситуации оказался трехлетний самец зубра. Он полдня прыгал на трех ногах, но затем каким-то образом самостоятельно освободил ногу.
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Вероятно, за рог животное зацепилось при беге скачками.
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