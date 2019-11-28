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Уникальный случай - в Беловежской пуще зубр зацепился ногой за свой же рог

29.11.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беловежской пуще егеря заметили стреноженного зубра, сообщает сайт Нацпарка.

Видео: ГПУ НП «Беловежская пуща»

Бедолагу нашли на территории Хвойникского лесничества. Зубр-самец в возрасте 8−10 лет пытался отбежать от сотрудников Нацпарка на трех ногах — четвертой он зацепился за рог. В таком положении животное оказалось, вероятно, при беге «на махах», то есть скачками.

Это второй такой уникальный случай, отметили в научном отделе Беловежской пущи. Первый произошел в 1985 году в месте зимней подкормки зубров в Королево-Мостовском лесничестве. Тогда в сложной ситуации оказался трехлетний самец зубра. Он полдня прыгал на трех ногах, но затем каким-то образом самостоятельно освободил ногу.

 
 
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Вероятно, за рог животное зацепилось при беге скачками.
 
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