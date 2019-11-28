Джаз, бездомные животные и одинокие сердца. Куда сходить в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Сегодня "черная пятница" — день больших распродаж. Все торговые центры пестрят предложениями приобрети выгодно обновки. Про сегодняшние скидки можно прочитать вот здесь . Но у нас есть альтернатива и для тех, кто в эти дни предпочтет духовное материальному.

Все будет JazzzZ





Где: Гомельский областной драматический театр (Гомель, пл. Ленина, 1) Когда: 29 ноября в 19.00 Сколько: 13 — 16 рублей

Любителей джаза пригашают на джазовые импровизации в грузинском стиле «Все будет JAZZZZZ!». В этот раз грузинский танец предстанет в совершенно необычном формате. Под живые джазовые импровизации танцовщик Гиви Кбилашвили, знакомый нашему зрителю по незабываемым ярким выступлениям в качестве солиста грузинского балета LELO, исполнит свой соло-танец, который соединит древнейшую хореографическую культуру его родины — Грузии — и современный джаз.

Полноценным участником действа станет джаз-бэнд, состоящий из блестящих белорусских музыкантов. Ансамбль из саксофона, бас-гитары, ударных и клавишных готовит не просто джазовый аккомпанемент, а целую историю любви.

Романтический саксофон



Фото: kudago.com

Где: областная библиотека им. В.И. Ленина (пл. Победы, 2а) Когда: 29 ноября в 18.00 Сколько: 6 рублей, запись: 33−90−77; 33−90−71; 33−90−86; (44) 732−36−04

В уникальном концерте прозвучат три саксофона: альт, сопрано и тенор. Гомельчане услышат красивые музыкальные истории о любви. В приятном общении с друзьями и столичными музыкантами за чашкой ароматного чая вы проведёте незабываемый вечер.

Подари шанс





Где: ГЦК, ул. Ирининская, 16 Когда: 30 ноября в 13.00 Сколько: бесплатно

Благотворительная акция «Подари им шанс» создана для того, чтобы найти дом и любящих хозяев для бездомных животных, которые находятся на передержке у волонтеров. Акцию превратят в настоящий праздник с интерактивными и фотозонами, концертом творческих коллективов города, аквагримом и световым шоу.

Быстрые свидания





Где: пиццерия CARDINALE Когда: 1 декабря в 19.00. Сколько: 20 рублей

Быстрые свидания Speed Dating — это мероприятие созданное с целью познакомить людей друг с другом. Если Вы устали тратить время на знакомства в анонимных переписках на сайтах, в барах, клубах и других местах, то GoDating — лучший вариант.

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