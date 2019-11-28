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Джаз, бездомные животные и одинокие сердца. Куда сходить в Гомеле в выходные
29.11.2019 15:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Все будет JazzzZ
Любителей джаза пригашают на джазовые импровизации в грузинском стиле «Все будет JAZZZZZ!». В этот раз грузинский танец предстанет в совершенно необычном формате. Под живые джазовые импровизации танцовщик Гиви Кбилашвили, знакомый нашему зрителю по незабываемым ярким выступлениям в качестве солиста грузинского балета LELO, исполнит свой соло-танец, который соединит древнейшую хореографическую культуру его родины — Грузии — и современный джаз.
Полноценным участником действа станет джаз-бэнд, состоящий из блестящих белорусских музыкантов. Ансамбль из саксофона, бас-гитары, ударных и клавишных готовит не просто джазовый аккомпанемент, а целую историю любви.
Романтический саксофон
В уникальном концерте прозвучат три саксофона: альт, сопрано и тенор. Гомельчане услышат красивые музыкальные истории о любви. В приятном общении с друзьями и столичными музыкантами за чашкой ароматного чая вы проведёте незабываемый вечер.
Подари шанс
Благотворительная акция «Подари им шанс» создана для того, чтобы найти дом и любящих хозяев для бездомных животных, которые находятся на передержке у волонтеров. Акцию превратят в настоящий праздник с интерактивными и фотозонами, концертом творческих коллективов города, аквагримом и световым шоу.
Быстрые свидания
Быстрые свидания Speed Dating — это мероприятие созданное с целью познакомить людей друг с другом. Если Вы устали тратить время на знакомства в анонимных переписках на сайтах, в барах, клубах и других местах, то GoDating — лучший вариант.
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Сегодня Черная пятница - день больших распродаж. Все торговые центры пестрят предложениями приобрети выгодно обновки. Про сегодняшние скидки можно прочитать вот...
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