«Еда приближенная к домашней». В Минске открывается ресторан, где шеф будет сам приносить блюда

Источник материала: Tut.by

1 декабря на месте подиумного зала в «Центре моды» на Немиге над KFC открывается ресторан Fabriq. Посмотрели, как выглядит заведение перед запуском, и узнали, сколько будут стоить некоторые позиции.





Fabriq открывает ресторанный холдинг Golden Project, который управляет заведениями Golden Coffee, «Березка», «Ангелы», Gan Bei и Kinza. Fabriq создает компания из четырех бизнес-партнеров во главе с Сергеем Пушным и Игорем Садовским. В новый проект вложили 1,5 миллиона долларов. Мы уже рассказывали о нем в мае, а теперь показываем, как заведение выглядит перед открытием.

Ресторан занимает 1,5 тысячи «квадратов» и состоит из нескольких уровней и террасы, которую пристроили со стороны улицы Немиги. На первом этаже работает винный магазин, здесь же можно купить бутылку вина, заплатить пробковый сбор в 9 рублей и выпить напиток в зале.













Зал рассчитан на 248 мест, тут также остался концепт открытых цехов, когда видно, как работают повара. Так сначала посетители видят raw-bar, где готовят роллы, поке боулы, тартары. Далее в специальной печи пекут неаполитанскую пиццу. Чтобы она получилась настоящей, все продукты заказывают из Италии. Рядом находится холодильник, где выдерживают мясо, а также печь хоспер. Чуть выше, уже в закрытом цеху, работает кондитер.

В ресторане есть зоны для обещанных Chef’s Table, где будут подавать сеты от приглашенного шеф-повара. Попасть туда смогут абсолютно все, средний чек сета рассчитан на 70−100 рублей без алкоголя. Периодичность таких мероприятий — два раза в месяц. Расписание Chef’s Table будут анонсировать.

— Это ресторан-театр: вы покупаете на Chef’s Table билет, как в театр, любой человек сможет попасть сюда, — рассказывает операционный директор заведения Наталья Садовская.



Зал для Chef’s Table



Так в специальном холодильнике выдерживают мясо





Также в зале есть сцена — музыкальную программу обещают каждый день.

— Мы хотели, чтобы здесь был DJ. Так как музыкальная группа и вокал отвлекает от еды, а мы делаем акцент на наших блюдах.

Раньше речь шла о том, что здесь будут работать повара из Малайзии, Италии, Латвии, России, в итоге от малайзийской кухни и вовсе отказались. Сейчас из иностранцев представлены повара из Москвы, но они не ставили меню, а за десерты отвечает кондитер из Риги. Руководит кухней шеф-повар холдинга Евгений Малиновский.

По словам операционного директора, работа заведения строится вокруг шеф-повара. Он не будет работать на процессе, его задача — знакомить гостей с блюдами, рассказывать о них. Шеф будет сам выносить в зал еду.











— Нашу кухню мы позиционируем как comfort food, то есть это еда, в чем-то приближенная к домашней и понятной. Это не событийный ресторан, не Мишлен, это еда на каждый день, — говорит Садовская.

Средний чек в Fabriq составит 40−50 рублей.

— Мы стартуем с сокращенным меню, потому что ресторан очень большой: у нас большое количество посадок. Чтобы держать качество, сработаться, нужно некоторое время. Думаю, через месяц мы расширим меню.





Вот несколько позиций с актуальными ценами.

Брускетта с пастрами, квашеной капустой и копченой сметаной. 14 рублей

Хэнд-роллы, которые можно есть руками. 8 рублей

Стриплойн-сэндвич с тайским айоли и малиновым луком. 35 рублей

Неаполитанская пицца с бурратой и моцареллой. 22 рубля (в меню пиццы стоят от 16 до 22 рублей). Fabriq будет работать с воскресенья по четверг, с 12.00 до 00.00, а с пятницы по субботу — с 12.00 до 2.00.