«Чудаки двигают прогресс в школах». Алена переехала из большого города в деревню, чтобы учить детей

Источник материала: Tut.by

Алена Алехно до того, как стать учителем русского языка, успела поработать сиделкой, официантом и воспитателем в детском саду. В этом году Алена стала участницей программы «Учитель для Беларуси», переехала из родного Бобруйска в поселок Дзержинского района, и теперь преподает русский язык и литературу в сельской школе. К ученикам она обращается «дорогие друзья», на уроках дает задания поискать интересные факты в интернете, а еще никогда не повышает голос даже на самых шумных школьников. «Я им сказала: ребята, я что-нибудь придумаю, но орать на вас не буду. Дети должны полюбить учителя, иначе ничего не выйдет», — говорит наша героиня.





Негорельская школа недавно стала известна на всю страну: учительница информатики Людмила Рыбчинская — единственная в Беларуси выиграла грант от Google. Теперь здесь даже первоклашки говорят, что хотят стать программистами. Хотя школа считается сельской, здесь почти 500 учеников, поэтому на переменках шумно так же, как в любой городской школе. Интересный факт — почти половина учителей в свое время сами окончили именно эту школу, Людмила Рыбчинская — одна из них.

А вот Алена Алехно приехала в поселок из Бобруйска только в этом году. Она, как и Людмила, участница программы «Учитель для Беларуси» . Организаторы отобрали со всей страны талантливых педагогов, которые согласились приехать на работу в глубинку. Взамен они получают образовательные курсы и профессиональную поддержку, стипендию (250 рублей каждый месяц) вдобавок к зарплате, компенсацию на аренду жилья и ноутбук для работы.





Идея проекта «Учитель для Беларуси» принадлежит двум энтузиастам — молодым учителям из Минска Сергею Бородичу и Дмитрию Макарчуку, которые два года проработали в сельской школе, и на своем опыте увидели проблемы в образовании, из-за которых учителя часто уходят из профессии. Ребята придумали, как поддержать таких же энтузиастов и мотивировать их работать в глубинке — ведь именно в сельских школах часто не хватает хороших учителей. В итоге к проекту присоединилось Министерство образования, партнерами стали «БПС-Сбербанк» и онлайн-гипермаркет 21vek.by. В этом году набрали девять учителей, в следующем учебном году планируют набрать вдвое больше. Главная идея проекта — построить сообщество учителей, неравнодушных к делу, способных к постоянным изменениям, обладающих навыками XXI века, готовых помочь детям раскрыть их потенциал.

— Помню, как только увидела участников программы, подумала: «Хоть бы меня взяли!» Это такие классные люди, которых мне в жизни очень не хватало. Мы все немного чудаки, но если подумать, именно такие люди двигают прогресс. Когда я приехала познакомиться с директором Негорельской школы, поняла, что мы во многом сходимся. Сейчас я чувствую поддержку, это для меня очень ценно.

«Гибкое мышление, терпение и любовь к детям»

Хотя Негорельская школа занимается в первую смену, Алена часто задерживается на работе после обеда. Кроме уроков русского языка и литературы, она ведет кружок по журналистике.

— Как только я попала в программу, начала общаться с учителями из России и других стран. Например, к нам приезжал эксперт из Великобритании, который изучает проблемы образования в разных европейских странах. Проблемы на самом деле одни и те же, хотя нам иногда кажется, что где-нибудь во Франции или Германии все идеально. Но к сожалению, и там учителя бегут из школы, потому что дети сложные, у них поменялось мышление и поведение, а образование не всегда успевает отреагировать на эти изменения. Поэтому если хочешь быть учителем, нужно, чтобы у тебя было гибкое мышление, а еще терпение и любовь к детям, иначе ничего не получится.





Наш разговор прерывает звонок на урок. В 6"Б" - русская литература, сегодня новая тема — творчество Валентина Распутина. С первых парт, где как обычно сидят отличники, слышится:

— А я уже читал «Уроки французского»!

— Прекрасно! Этот рассказ действительно был в вашем списке для чтения на каникулах. Кто прочитал, тому будет проще.

На задних партах в это время — самые душевные беседы.

— Сашенька, что у вас там такое интересное? — обращается учитель. — Сергей Сергеевич, вернитесь к нам!





Сергей Сергеевич — говорливый шестиклассник, который сидит за последней партой. Алена позже объяснит, что на первом уроке мальчик именно так назвал ей свое имя, с тех пор к нему так и обращаются.

Девочки, как это часто бывает, ведут себя спокойнее. Еще до урока они успели нам рассказать, что «Елена Владимировна — очень-очень добрая учительница».

— А списать у нее можно? — интересуемся мы.

— В смысле списать? Нет, она нам говорит, что каждый должен делать свои ошибки, а не переписывать чужие.





Учитель тем временем рассказывает биографию Распутина, учеников больше всего удивляет, что в то время обычно после четвертого класса образование заканчивалось.

— Дорогие друзья, а сейчас я попрошу поднять руку тех, у кого с собой есть мобильный телефон с доступом в интернет, — говорит учитель, и по реакции детей кажется, что этого момента они ждали больше всего. — Сейчас мы поделимся на группы, каждая из которой должна будет найти интересные факты в биографии Распутина и его произведениях, о которых мы сегодня еще не говорили.

«Через 30 лет мы будем совсем старые!»

Пока три группы готовят ответ на задание, мальчик по имени Никита по просьбе учителя зачитывает первые строки рассказа «Уроки французского»: «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что сталось с нами после».





— Дорогие друзья, давайте порассуждаем, а что будет с вами через лет 30, — предлагает учитель.

— Оооо, через 30 лет мы будем совсем старыми, — говорит Эвелина.

— Конечно, нам будет 42! — соглашается Женя.

— А кем же вы станете? — с улыбкой спрашивает учитель.

— Я стану футболистом. Уеду в Бразилию, — говорит Никита.

— Что ты будешь там делать? Лучшие чемпионаты в Европе! — возражает ему сосед по парте.

— Ладно, тогда во Францию поеду, — соглашается парень.

— Никита, зови нас в гости! — кричит с другого ряда Женя.





— А я вижу себя программистом, который живет в Минске, и все его знают, — говорит Илья. — Школу я вспоминать, конечно, буду. Учителя информатики, например, потому что благодаря ей я стану программистом.

— А как же математика, английский? — спрашивает Елена Владимировна. — Ну, и конечно, русский и белорусский языки, ведь ты же хочешь быть грамотным человеком? А литература? Ведь именно литература помогает нам научиться рассуждать.

— Согласен, — вздыхает Илья.

Урок близится к концу, и учитель записывает домашнее задание на доске. Алена всегда дает основное задание — для всех и творческое — для желающих.





— Дома нужно прочитать «Уроки французского», один из отрывков — выразительное чтение. Для тех, кто хочет получить дополнительно высокую оценку, нужно написать небольшое сочинение на тему «Жизнь без телефона и интернета. Каково это?»

— Одно слово: «Невозможно»! — кричит с последней парты Саша.

— Почему невозможно? — не соглашается с ним Никита. — Иди на улицу и играй в футбол!

«Переезд в деревню меня не пугал»

Звенит звонок, и дети за секунду выбегают из класса. Алена рассказывает нам о своем долгом пути в школу.

— Я — деревенская девчонка. Родилась в Глусском районе, в 7 классе вместе с мамой и братом мы переехали в Бобруйск. После школы я поступила в педуниверситет имени Максима Танка в Минске. Но через два месяца забрала документы. Я была разочарована уровнем преподавания. Нам сразу поставили таких мэтров! А через месяц заменили их на других преподавателей, которые равнодушно относились к своему делу. Например, один из преподавателей читал с конспекта то, что я знала со времен базовой школы… Мне 17 лет, юношеский максимализм, и 7 ноября я приезжаю с документами домой. Как сейчас помню, уже 9 ноября я устроилась на работу — год была сиделкой.





Потом Алена училась на повара, работала официанткой. Пыталась поступить в медуниверситет, но совсем чуть-чуть не хватило баллов. В итоге заочно поступила на психолога в Могилевский университет. Когда дочке было три года, Алена вместе с ребенком переехала в Могилев, устроилась на работу в детский сад.

— Скажу честно, заведующая дала мне самую сложную группу. Сказала: «Я уверена, ты справишься!» На самом деле, я благодарна ей за то, что она меня очень поддерживала и показала мне, что такое самообразование. У меня даже летом дети всегда были заняты — то лепим что-то, то клеим, то театрализованное представление у нас. С коллегами, правда, не всегда было понимание, иногда я в свой адрес слышала: «Вечно ты придумаешь что-то, а нам потом делать!» — смеется наша героиня. — Но рядом со мной всегда были понимающие люди. Мы с дочкой сначала жили у родственников в Могилеве, потом на съемной квартире, а когда с жильем начались проблемы, я пришла на одно из предприятий и честно попросила: «Дайте мне, пожалуйста, любую комнату. Я хочу доработать в детском саду, чтобы выпустить своих детей — довести их до выпускного». И знаете, мне помогли. Общежитие было в другом конце города, час я добиралась до работы, но все-таки я довела до выпускного свою группу.





Потом Алена вернулась в Бобруйск, где работала в школе для слабослышащих детей. Говорит, это был колоссальный опыт. Кстати, в этой школе она работала вместе со своей мамой — учителем русского языка. С Могилевским университетом у Алены тоже не сложилось, и она поступила на филфак БГУ.

— Это было настоящее счастье, — вспоминает Алена. — В этом году я окончила мой родной и любимый БГУ. В 17 лет я не рискнула поступать туда, побоялась, что не хватит баллов, хотя потом анализировала, что у меня были все шансы.

— Мама не отговаривала вас? Не пугала, что учителем быть тяжело?

— Я всегда сама принимаю решение и сама несу за них ответственность, — говорит собеседница. — Когда мы работали с мамой в Бобруйске, она видела, что у меня получается найти подход к детям, что я на своем месте, так что она за меня спокойна.





После окончания филфака, встал вопрос, где работать дальше. После Бобруйска Алена успела пожить в Солигорске, но остаться в этом городе не решилась — дорогое жилье. И тут ей на глаза попалось объявление о наборе претендентов программы «Учитель для Беларуси».

— Я счастлива, что меня выбрали! Переезд в деревню меня не пугал. Тем более, посмотрите, у нас в поселке, в основном пусть небольшие, но многоэтажные дома. Выходишь из дома — воздух чистый, за окном — такая красота, розовый рассвет. Это же самое настоящее счастье!

Дочка Елизавета переезд восприняла спокойно. Она сейчас учится в пятом классе, причем русский язык и литературу, так вышло, у нее преподает мама.

— Сначала было тяжело, — признается Алена. — Я очень требовательна к своему ребенку, и не могу простить ей то, что обычно прощаю другим детям. Но мы эту проблему проработали, сейчас я уже отношусь к ней, как к обычной ученице.

«Никаких подсказок, никаких шпаргалок»

У Алены по расписанию — русский язык в 6 «А», и сегодня ребята пишут первый в этом году контрольный диктант. Я сажусь за парту с самым высоким мальчиком.

— Даник, — представляется он и крепко пожимает мою руку. Сегодня мы вместе попробуем написать «Позднюю осень». Дети подозрительно смотрят на мой мобильный телефон на парте. Приходится прятать — правила для всех одинаковые.





— Дорогие друзья! Помните, о чем мы договорились — никаких подсказок, никаких шпаргалок, — говорит учитель и начинает зачитывать текст.

Я одним глазом успеваю посмотреть в тетрадь соседа, и сразу же нахожу несколько ошибок. Конечно, хочется подсказать, но неудобно подвести учителя.

— Влад, пожалуйста, смотри в свою тетрадь! Не надо переписывать ошибки Жени, — обращается учитель к ребятам на второй парте.

Мой сосед Даник, видимо, парень самых честных правил: как бы близко я не подсовывала свой блокнот, он честно смотрел только в свою тетрадь и делал свои ошибки.

Самое страшное, по крайней мере для меня, началось, когда дошли до задания к диктанту. Только благодаря шепоту Тиграна со среднего ряда я вспомнила, как делать словообразовательный разбор слова.





45 минут пролетают незаметно, отличников, как всегда, можно вычислить по ровным гордым спинам, когда они первыми бегут сдавать тетради.

«Пока дети тебя не поймут, они с тобой работать не будут»

За два урока с непривычки от детского шума немного звенит в голове. Но Алена говорит, что на ее уроках так всегда.

— Бывает рабочий шум, — объясняет наша героиня. — Я люблю объединять детей в группы, и конечно, когда они что-то обсуждают, шума не избежать, но слежу, чтобы это не мешало обстановке — главное, чтобы был результат, чтобы они усвоили материал.





Маленькие хулиганы бывают в любом классе. В наше школьное время ведь тоже такое бывало. Сейчас дети, может быть, чуть смелее. Но я никогда на них не кричу, я вообще против повышения голоса. Недавно я была в командировке, коллега заменяла меня и по поводу одного из классов сказала: «Я вам сочувствую, как вы с ними работаете!» Действительно, есть один класс, который, можно сказать, испытывает меня на терпение, дети пока не умеют слышать друг друга. Но даже им я сказала: «Ребята, я придумаю, что сделать, но орать на вас не хочу и не буду».

Я была на семинаре по гуманной педагогике Шалвы Амонашвили. Так вот, он сказал, что когда учитель заходит в класс, он должен восхищаться детьми, пока они тебя не полюбят, не поймут, они с тобой работать не будут.

— Должны ли дети бояться учителя?

— Ни в коем случае. Я не согласна с мнением «боится — значит уважает». Боится — значит боится. Я хочу, чтобы дети были открыты. В них и так много зажима. Поэтому мои уроки построены на взаимоуважении. И еще я стараюсь увлечь их. У нас всегда есть творческие задания, работа в группах. Еще я называю их так, как они попросили себя называть. Вот, у меня здесь на карточках записано. Например, Желейный медведь Валера — девочке так просто захотелось.





— Как вы думаете, что делать, чтобы учителя не уходили из профессии?

— Я энтузиаст, таких чудаков немного, но все они пробуют найти общий язык с детьми, увлечь их, чтобы они полюбили учиться. И если вы посмотрите на тех, кто остается в школе, то материальные блага для них не на первом месте, у них другие ценности — нужно уважение и свобода для развития, чтобы внедрять новые методики. Хотя даже энтузиаст может уйти, если его не будут поддерживать.