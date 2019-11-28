Белорусы помимо стран Шенгена больше всего хотят ездить без визы в Таиланд

Источник материала: Tut.by

МИД на официальной странице в Facebook провел опрос о том, куда помимо стран Шенгена подписчики хотели бы путешествовать без визы. Оказалось, что белорусы в этом смысле предпочитают Таиланд.



Фото: Reuters

Напомним, ранее ресурс vandrouki.by обратился в МИД и к министру иностранных дел Владимиру Макею с просьбой проработать вопрос отмены виз в некоторые страны. И МИД им не только ответил, но и попросил своих подписчиков в соцсетях высказать мнение о том, куда бы они хотели ездить без визы кроме стран Шенгена.

«С большим отрывом в нашем опросе лидирует регион Юго-Восточной Азии — 77% против 23%. Лидер в страновом разрезе — Таиланд», — сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что МИД предметно прорабатывает вопрос по поводу либерализации визового режима с Таиландом с 2017 года.

«Мы предлагаем тайским партнерам в качестве первого шага к либерализации двустороннего визового режима рассмотреть возможность включения Республики Беларусь в список стран, граждане которых имеют право получения туристической визы по прилете в аэропорту Таиланда. Однако этот процесс несколько затянулся. Но с учетом результатов опроса у нас появились веские дополнительные аргументы, чтобы придать ему новый импульс», — обещают в ведомстве.