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Белорусы помимо стран Шенгена больше всего хотят ездить без визы в Таиланд
29.11.2019 15:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД на официальной странице в Facebook
Напомним, ранее ресурс vandrouki.by
«С большим отрывом в нашем опросе лидирует регион Юго-Восточной Азии — 77% против 23%. Лидер в страновом разрезе — Таиланд», —
Отмечается, что МИД предметно прорабатывает вопрос по поводу либерализации визового режима с Таиландом с 2017 года.
«Мы предлагаем тайским партнерам в качестве первого шага к либерализации двустороннего визового режима рассмотреть возможность включения Республики Беларусь в список стран, граждане которых имеют право получения туристической визы по прилете в аэропорту Таиланда. Однако этот процесс несколько затянулся. Но с учетом результатов опроса у нас появились веские дополнительные аргументы, чтобы придать ему новый импульс», — обещают в ведомстве.
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МИД на официальной странице в Facebook провел опрос о том, куда помимо стран Шенгена подписчики хотели бы путешествовать без визы.
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