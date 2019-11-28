ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы помимо стран Шенгена больше всего хотят ездить без визы в Таиланд

29.11.2019 15:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

МИД на официальной странице в Facebook провел опрос о том, куда помимо стран Шенгена подписчики хотели бы путешествовать без визы. Оказалось, что белорусы в этом смысле предпочитают Таиланд.


Фото: Reuters

Напомним, ранее ресурс vandrouki.by обратился в МИД и к министру иностранных дел Владимиру Макею с просьбой проработать вопрос отмены виз в некоторые страны. И МИД им не только ответил, но и попросил своих подписчиков в соцсетях высказать мнение о том, куда бы они хотели ездить без визы кроме стран Шенгена.

«С большим отрывом в нашем опросе лидирует регион Юго-Восточной Азии — 77% против 23%. Лидер в страновом разрезе — Таиланд», — сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что МИД предметно прорабатывает вопрос по поводу либерализации визового режима с Таиландом с 2017 года.

«Мы предлагаем тайским партнерам в качестве первого шага к либерализации двустороннего визового режима рассмотреть возможность включения Республики Беларусь в список стран, граждане которых имеют право получения туристической визы по прилете в аэропорту Таиланда. Однако этот процесс несколько затянулся. Но с учетом результатов опроса у нас появились веские дополнительные аргументы, чтобы придать ему новый импульс», — обещают в ведомстве.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД на официальной странице в Facebook провел опрос о том, куда помимо стран Шенгена подписчики хотели бы путешествовать без визы.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Еда приближенная к домашней». В Минске открывается ресторан, где шеф будет сам приносить блюда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика