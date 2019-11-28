Итоги социально-экономического развития района за январь-октябрь рассмотрели на заседании райисполкома

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня состоялось заседание районного исполнительного комитета, провел его глава района Анатолий Гапоник.





Были рассмотрены итоги социально-экономического развития района за прошедшие 10 месяцев текущего года. Доклад по этому вопросу представила начальник отдела экономики райисполкома Оксана Радченко. О ходе выполнения мероприятий по благоустройству г.Буда-Кошелево, населенных пунктов, производственных территорий района в 2019 году и наведении порядка на земле в 2020 доложила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Галина Игнатенко. О наведении порядка и благоустройстве территории сообщил председатель Николаевского сельского исполнительного комитета, Совета депутатов Василий Пономарев.







Галина ХАЦУЛЁВА

Фото автора и из архива редакции